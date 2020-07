VIDEO Ministrul Violeta Alexandru, agresata verbal de un pensionar, in timpul unei conferinte de presa: "Mareste pensia! Luati mana, ca omor!"

Alexandru sustinea o conferinta comuna cu Ciprian Ciucu, presedintele PNL Sector 6, in timp ce declaratiile au fost intrerupte de un varstnic care s-a apropiat de ministru si a inceput sa vocifereze foarte agresiv:"Mareste pensia! Huo! Minciuni! Ia mana de pe mine, ca te omor !", au fost cateva dintre replicile pensionarului care s-a manifestat irascibil in timpul conferintei. "Va rog sa nu fiti agresiv", l-a rugat ministrul pe batran.Ministrul a declarat ca PSD exploateaza si manipuleaza cazurilor batranilor cu probleme, i-a dat cuvantul lui Ciprian Ciucu si a incercat sa stea de vorba cu pensionarul despre problemele pe care acesta le reclama."Imi pare rau ca PSD se foloseste de necazurile oamenilor. Nu asa se face politica in Romania. PSD foloseste oamenii pentru a arata, chipurile, ca le pasa. Nu aceasta este maniera in care se face administratie in Romania, trimitand pensionari amarati sa se exprime la o conferinta de presa pentru a perturba prezentarea pe care o facem astazi", a spus Violeta Alexandru.