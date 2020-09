VIDEO Vloggerul Selly a anuntat ca va da in judecata Romania TV pentru "afirmatii complet mincinoase"

Gestul vloggerului vine in urma unor acuzatii lansate de jurnalistii televiziunii la adresa sa, despre care Selly sustine ca sunt false.In una dintre emisiunile recente ale televiziunii de stiri, din 30 august, jurnalistii au sustinut ca Selly ar fi primit bani de la Guvernul Dancila si ca ar fi cerut partidului PSD aproape 50.000 de euro pentru a-i ajuta in campanie. Acuzatiile vin dupa ce Selly si-a "fabricat" un accident in care si-ar fi avariat din nou masina de 70.000 de euro, informatie falsa preluata de presa din Romania."Voi actiona in judecata postul Romania TV pentru afirmatiile complet mincinoase pe care le-a facut aseara. N-am cerut niciodata in viata mea bani vreunui partid politic, nu am realizat niciun fel de asociere de imagine intre mine si orice fel de entitate politica. Este unul dintre principiile mele. Sa nu fac niciodata astfel de asocieri politice", a fost raspunsul lui Selly la acuzatiile lansate de jurnalisti.De asemenea, Selly a anuntat, in acelasi videoclip, ca ministrul Educatiei Monica Anisie si-a retras propunerea inaintata la inceputul lunii iulie de a discuta despre ideile pe care vloggerul le-a prezentat intr-un videoclip pe subiectul educatiei, dupa ce tanarul a cerut o discutie "transparenta", la care sa participe si jurnalistii."Doamna ministru Anisie m-a sunat si era foarte suparata si mi-a spus ca nu e ok sa facem asa ceva cu presa. Mi-a spus ceva de genul: Pai cum noi sa dezbatem si sa facem live pe Facebook , noi nu facem asta pentru imagine, noi facem asta ca chiar vrem sa schimbam ceva. (...) Intalnirea s-a anulat. I-am spus doamnei Anisie ca eu nu vin acolo decat daca e ceva transparent. Mi-a dat numarul purtatorului de cuvant, am discutat si cu purtatorul de cuvant si i-am explicat ca nu este vreo chestie de PR sau de imagine, e pur si simplu o chestie de transparenta si nimeni nu m-a mai sunat dupa aceea", poveste Selly in vloggul sau.Totodata, Andrei Selaru a inaintat ministrului Educatiei Monica Anisie si premierului Ludovic Orban o scrisoare deschisa in care propune patru solutii pentru schimbarea sistemului educational romanesc."Daca aceasta scrisoare are o imensa sustinere le va fi imposibil sa ne ignore. Scoala din Romania scoate, in prezent, analfabeti functionali pe banda rulanta. De ce e mai important sa memorezi pagini intregi de comentarii decat sa inveti despre bani, economie, institutiile statului, sanatate, drepturile si obligatiile tale? Am intrat in sistemul de invatamant in 2008, am terminat liceul in 2020. Eu m-am schimbat, dar de 12 ani sistemul de invatamant a ramas exact la fel, trist si orientat spre trecut. SHARE daca vrei sa avem o scoala ca in 2020!", a scris vloggerul pe Facebook.