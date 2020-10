VIDEO Vloggerul Selly, mesaj extrem de dur catre Monica Anisie: "Veti ramane cel mai las ministru al Educatiei pe care l-a avut Romania vreodata"

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

"Ieri ministrul Educatiei doamna Monica Anisie le-a confirmat celor de la PRO TV ca vrea sa participe la o dezbatere cu mine, ba chiar a zis ca este incantata sa ia parte la o astfel de dezbatere. Astazi s-a razgandit. Deoarece cresc cazurile de covid, nu va mai veni si va trimite in schimb un secretar de stat.Nu va e doamna, asa un pic, rusine sa ne anuntati ca veniti si apoi sa ne lasati balta? Nu e penibil sa va fie frica sa va intalniti cu un pusti de 19 ani? Am eu fata de prost ca sa va cred ca motivul real pentru care nu mai veniti e covidul? Daca asta este motivul real de ce nu facem dezbaterea online? Eu de la mine de acasa, dumneavoastra de la minister. Nu trebuie sa ne intalnim."Totodata, Selly se intreaba daca secretarul de stat al ministerului Educatiei nu ar fi supus aceluiasi risc de a se infecta."Si daca intr-adevar este un risc ridicat de covid, de ce va trimiteti secretarul de stat? Adica secretarul de stat sa ia covidul, iar dumneavoastra sa fiti in siguranta. Asta face un lider? Asta inseamna grija fata de angajatii dumneavoastra? Persoana care a venit acolo nu s-ar fi expus la aceleasi riscuri ca si dumneavoastra?Am inceput cu treaba asta ca sa nu credeti vreo secunda ca asta ar fi motivul real. Cei de la ProTv au anuntat-o din prima pe doamna Anisie ca se vor respecta toate masurile de siguranta, distantarea sociala, toata lumea va avea masti.Motivul real este ca ii este frica de dezbaterea cu mine. E penibil sa fugi de o discutie cu un elev dupa ce ai promis ca o sa se intample. Dar nu e prima data cand imi iau astfel de tepe de la doamna Anisie."Tanarul vlogger sustine ca dezbaterea va avea loc in continuare, indiferent daca ministrul Educatiei va fi sau nu prezent."Cred ca mai tineti minte, acum cateva luni cand m-a invitat la minister ca sa discutam despre reforma educationala si s-a razgandit brusc cand a aflat ca va fi si presa la fata locului. Chiar si asa, live-ul de care am discutat va avea in continuare loc maine de la ora 3 la mine pe YouTube, doar ca fotoliul in care trebuia sa fie doamna Anisie va fi gol. Daca cumva, printr-o minune, se razgandeste, o asteptam cu drag. O asigur ca va fi o dezbatere echilibrata in care vom discuta despre solutii concrete, bazate de date concrete."In final, Selly isi exprima ingrijorarea fata de situatia sistemului educational din Romania si ii propune Monicai Anisie alternativa dezbaterii online."Fac research pe tema asta cu educatia de luni de zile, si, ca sa fie clar, nu am inventat eu roata, doar m-am uitat la ce se intampla in alte state, m-am documentat si am citit niste studii. Chiar nu e greu deloc sa iti dai seama de ce aproape jumatate dintre elevii din Romania sunt analfabeti functional atunci cand nici macar legile care sunt in vigoare nu se respecta.Doamna ministru, credeti-ma, toata lumea ar aprecia daca ati veni la dezbatere asa cum ati promis. De 30 de ani absolut nimeni din ministerul ala nu a tinut cont de parerea elevilor.Dumneavoastra ati fi fost primul ministru care sa accepte sa aibe o dezbatere publica cu un elev. Daca va este cu adevarat frica de covid, haideti sa o facem online. Sigur gasiti un laptop la minister pe care sa puteti intra pe Zoom. In schimb, daca raspunsul va ramane unul negativ, veti ramane in istorie drept cel mai las ministru al Educatiei pe care l-a avut Romania vreodata.Nu poti sa fugi de doua ori de un pusti de 19 ani dupa ce in ambele dati ti-ai luat angajamentul de a te vedea cu el."Mesajul Monicai Anisie transmis catre Selly, asa cum apare el in videoclipul lui Selly:"Buna Roxana,Din cauza cazurilor numeroase de COVID-19, doamna ministru nu poate onora invitatia de maine. Invitatia voastra pentru doamna ministru ramane deschisa dupa ce situatia epidemiologica este mai buna, iar cazurile de COVID-19 incep sa scada. De asemenea, pentru ca este o emisiune pe teme de educatie, va propunem participarea secretarului de stat din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii, doamna Mihaela Popa Va multumim frumos pentru intelegere."