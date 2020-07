VIDEO Zeci de persoane au fost amendate de politie dupa ce au fost prinse muncind la negru pe santierele unor dezvoltatori imobiliari din Capitala

"Au fost verificate 265 de persoane care desfasurau activitati lucrative pe santiere, iar in 51 de cazuri pentru persoanele care au fost depistate, nu au putut fi prezentate documente care sa ateste legalitatea angajarii", arata Politia Capitalei intr-un comunicat de presa.Ulterior, in urma analizarii documentelor puse la dispozitie de reprezentantii societatilor verificate, echipele de control au descoperit 15 persoane care desfasurau activitati lucrative fara forme legale.De asemenea au fost aplicate 113 sanctiuni contraventionale in valoare de 344.000 de lei.