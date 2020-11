Vietnamul repatriaza peste 340 de cetateni din Romania si Germania

Printre pasageri se aflau minori, studenti care isi incheiasera studiile, angajati cu vize si contracte expirate si alti cetateni aflati in situatii dificile, precizeaza agentia.In contextul restrictiilor de calatorie impuse pentru combaterea epidemiei de coronavirus , institutiile vietnameze au colaborat pentru gruparea celor care urmau sa fie repatriati, in vederea imbarcarii de la Frankfurt, respectiv Bucuresti. Cu totii au fost consultati medical, iar la sosirea pe aeroportul international Tan Son Nhat din Ho Chi Minh au fost plasati in carantina conform reglementarilor.Vietnamul va continua actiunile de repatriere a cetatenilor care doresc acest lucru, avand in vedere si evolutia epidemiei si capacitatile de carantina in tara.