Violenta cibernetica a fost introdusa in categoria violentei domestice. Klaus Iohannis a promulgat legea

"In sensul prezentei legi, violenta domestica inseamna orice inactiune sau actiune intentionata de violenta fizica, sexuala, psihologica, economica, sociala, spirituala sau cibernetica, care se produce in mediul familial sau domestic ori intre soti sau fosti soti, precum si intre actuali sau fosti parteneri, indiferent daca agresorul locuieste sau a locuit impreuna cu victima", explica actul normativ promulgat de seful statului.De asemenea, este definita si notiunea de violenta cibernetica: "hartuire online, mesaje online instigatoare la ura pe baza de gen, urmarire online, amenintari online, 2 publicarea non-consensuala de informatii si continut grafic intim, accesul ilegal de interceptare a comunicatiilor si datelor private si orice alta forma de utilizare abuziva a Tehnologiei Informatiei si a Comunicatiilor prin intermediul calculatoarelor, telefoanelor mobile inteligente sau altor dispozitive similare care folosesc telecomunicatiile sau se pot conecta la internet si pot transmite si utiliza platformele sociale sau de e-mail, cu scopul de a face de rusine, umili, speria, ameninta, reduce la tacere victima."Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati asigura coordonarea impreuna cu alte ministere in raport cu integrarea unei perspective de egalitate intre femei si barbati in toate politicile, programele si cercetarea in domeniul inteligentei artificiale, pentru a evita potentialele riscuri ale tehnologiei care perpetueaza sexismul, stereotipurile de gen si violenta cibernetica, mai arata legea promulgata.Materiale documentare privind prevenirea, cauzele si consecintele violentei domestice vor fi elaborate si difuzate de catre Ministerul Muncii, Ministerul de Interne, Ministerul Educatiei, Ministerul Sanatatii si Transporturilor, conform sursei citate."Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor prin organismele aflate in coordonare responsabile de prevenirea, analiza, identificarea si reactia la incidente in cadrul infrastructurilor cibernetice, are obligatia de a efectua demersurile necesare pentru a dezvolta campanii de sensibilizare publica privind violenta cibernetica si sa ofere asistenta practica autoritatilor centrale si locale in prevenirea si raspunsul la violenta cibernetica. Impreuna cu institutiile prevazute la art. 8, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor stabileste, promoveaza si bugeteaza programe destinate unei game largi de utilizatori, pentru alfabetizare digitala", potrivit sursei mentionate.Proiectul de lege amintit a fost adoptat de catre Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, pe 10 iunie si trimis la promulgare presedintelui Romaniei in aceeasi zi.