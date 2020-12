AUDIO Politist de investigatii criminale: "F...uti mortii ma-tii, ca te duci la puscarie, boule. Iti rup capul!"

Conform publicatiei Ziarul de Bacau , intreaga poveste a pornit de la o plangere facuta de un barbat, care a furat 50 de euro de la tatal lui, insa apoi a fost tahlarit de trei tineri: C.R.C (17 ani), B.A.M si S.C.A. Considerati suspecti, cei trei au fost ridicati de oamenii legii si dusi la audieri, in 12 noiembrie 2020.Ori pleci martor, ori pleci autor (....) care sunt autori vor fi retinuti, care-s martori pleaca acasa. Ori pleci acasa, ori te retinem (....) B.A.M este si el aici, asa ca unu' din voi doi va pleca in instanta Bagati-i, ba, pe toti la puscarie!Iti dai seama...Lasa-i sa se duca toti trei!Discutie intre politisti: Tipi la mine din cauza lu' p...a asta (referindu-se la martor); baga-mi-as p...a in voi, ca se roaga de voi, du-te-n p...a mea ca iti f..t una de te rup, handicapatu' p...ii mele (in acest timp, politistul a inceput sa loveasca martorul) sobolan cordit....F...uti mortii ma-tii, ca te duci la puscarie, boule (....) iti bati joc de noi, ca iti rup capul (....) (martorul: nu da, sefu', te rog frumos!); bai p...a, handicapatule, sa nu mai dau?Cu fata la geam stai, fata la geam, incolo! Fii atent ca te infulec, te calc in picioare!Nu-i spune la procuror , ca asta vrea sa ii citesti drepturile, sa ii aduci la cunostinta calitatea, avocat... ce avocat? Ma cac pe el avocat! Tre' sa ii audiem, si apoi avocat, ca apoi iese contradictii si nu te mai poti ocupa de ei daca ai avocat... (...) de fapt si de drept, autor e altul, nu ala, ai inteles? (...) daca ii pui declaratie de martor, o sa zica ca i-a auzit (...) o spus ba, nu ne-am ocupat noi de el...Conform sursei citate, ca urmare a cazului devenit public, Inspectoratul Judetean de Politie Bacau a facut urmatoarele precizari: "La nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Bacau se efectueaza in prezent verificari pentru a se stabili cu exactitate situatia de fapt. De asemenea, urmeaza a fi dispusa cercetarea prealabila si sesizarea unitatii de parchet".