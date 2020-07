Violeta Alexandru: "Am serioase indoieli ca Gabriela Firea va mai deschide lista PSD la Bucuresti"

"Nu stiu daca Gabriela Firea va mai candida. Ati vazut ca are serioase probleme de sustinere in partid. (...) Sunt oameni care au fost chestionati, pe baza unui chestionar cu privire la alti candidati, de unde rezulta ca in Partidul Social Democrat lumea pe buna dreptate isi pune semne de intrebare cu privire la sansele Gabrielei Firea.Eu cred ca in PSD sunt oameni cu discernamant, care, evaluand profilul profund agresiv al acestei doamne fata de bucuresteni, bilantul complet negativ al realizarilor ei in ce priveste calitatea vietii, schimbarile din Bucuresti, (...) se vede cu ochiul liber faptul ca sunt acolo niste semne de intrebare. In momentul in care o sa vedem care este candidatul PSD pentru Primaria Capitalei si cine va deschide lista consilierilor PSD pentru Capitala, in mod evident vom face si noi analizele corespunzatoare", a sustinut Violeta Alexandru.Intrebata daca Partidul National Liberal este pregatit, in conditiile in care actualul primar general al Capitalei nu va avea sustinerea PSD, ALDE , Pro Romania, sa mearga eventual singur la alegerile locale in Bucuresti, Violeta Alexandru a raspuns: "Da, suntem pregatiti in orice varianta. Sa vedem mai intai daca Gabriela Firea va deschide lista PSD la Bucuresti, ca eu am serioase indoieli".Potrivit Violetei Alexandru, PNL se afla in plin proces de desemnare a candidatilor atat pentru pozitiile de primar de sector, cat si pentru consilieri."Suntem in plin proces de desemnare a candidatilor, atat pentru pozitiile de primar de sector, de fapt aceasta este prioritatea in acest moment, cat si pentru consilieri. Ce ne intereseaza este sa primim raspunsul legat de candidatura Gabrielei Firea. Vad ca lucrurile sunt in discutie. Vreau sa vad cine deschide lista de la celelalte partide, vreau sa vad care este angajamentul celorlalti parteneri cu care suntem in discutii si pe care i-am abordat in vederea formarii unei coalitii pentru Bucuresti. Eu cred ca avem cu totii responsabilitatea sa ajungem la o intelegere", a spus liderul PNL Bucuresti.Ea a precizat ca, in ceea ce priveste desemnarea candidatilor comuni PNL - USR , vor conta si sondajele."Cine isi asuma in acest moment sa nu faca un efort serios pentru a ajunge la o intelegere si la o coalitie intre noi isi asuma riscul ca in Bucuresti PSD sa mai aiba forta, iar eu vreau ca PSD sa dispara din Bucuresti, pentru ca asa cum arata lucrurile astazi Capitala este mai rau ca niciodata. (...) Facem sondaje periodic. (...) Da, sondajele vor conta si ele, pentru ca acolo se vede vocea bucuresteanului, care spune pe cine vede capabil. Nu suntem la finalul acestor discutii, ci dimpotriva suntem la inceput. Asa cum stiu eu lucrurile, toate cele sase candidaturi au sanse", a mai sustinut liberala.Referindu-se la sectorul 5, Violeta Alexandru a declarat ca, la patru ani de administratie PSD, acesta "arata mai prost ca oricand" si a sustinut ca primul lucru pe care PNL il va face, in cazul in care va castiga alegerile in acest sector, va fi sa auditeze toate cheltuielile."Este clar ca primul lucru pe care il vom face, odata ce vom castiga primaria, este sa auditam toate aceste cheltuieli dubioase pe care le vedem in raportul nostru", a precizat liderul PNL Bucuresti.