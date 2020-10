Violeta Alexandru, despre cresterea pensiilor cu 40%: Daca PSD avea determinarea sa o faca, cand a guvernat intr-o situatie economica incomparabila cu cea de acum, cu siguranta putea sa o faca. Dar nu a dorit

Ministrul Muncii a adaugat ca intelege nevoia pensionarilor de a-si acoperi cheltuielile necesare si ca preturile au crescut, de aceea Guvernul a majorat pensiile cu 14%, practic cresterea pe care a facut-o Executivul este de sapte ori rata inflatiei.Referitor la sesizarea Guvernului privind rectificarea bugetara care include cresterea pensiilor cu 40%, propusa de PSD, Alexandru a spus ca spera ca judecatorii CCR sa decida in functie de realitatea din Romania si de faptul ca nu poate exista o majorare care nu poate fi sustinuta in buget."Daca PSD avea determinarea sa o faca, cand a guvernat intr-o situatie economica incomparabila cu cea pe care noi am guvernat-o, cu siguranta putea sa o faca, dar nu a dorit acest lucru. V-am subliniat mai devreme ca diferenta dintre noi si PSD este ca noi suntem responsabili. Cu siguranta, o crestere este justificata si, repet, este cea mai delicata perioada economica.Noi am facut aceasta crestere, PSD nu. Exact cand a decis nu a facut acest lucru, desi nu poate compara perioada de guvernare pe care au gestionat-o cu cea pe care noi am parcurs-o si am gestionat-o si, cu toate astea, a promis si nu a facut. Diferenta este ca noi nu promitem, ci facem lucrurile cu chibzuinta si cu un rationament de a-i fi bine Romaniei si pensionarilor nostri si acum, si in perioada urmatoare.Nu se poate imagina o crestere a pensiei care sa nu poata fi sustinuta in buget. Deciziile Curtii sunt foarte clare. Odata ce ai emis o decizie de pensionare, nu mai poti reveni asupra ei sa o diminuezi. Noi suntem responsabili, noi nu aruncam cu iluzii si promisiuni oamenilor, pentru ca nu este normal sa procedam asa. Toata lumea stie ce se intampla in acest moment in Romania.Toti traim printre oameni care se confrunta cu o serie de dificultati si vedem ca trebuie sa tinem lucrurile pe linia de plutire si usor-usor sa ne revenim. Asa si cresterile veniturilor noastre se vor face pe masura posbilitatilor si spuneam ca anul viitor avem in continuare in intentie sa facem cresteri bazate pe revenirea economiei pentru care muncim foarte mult, prin toate masurile luate", a declarat Violeta Alexandru, sambata seara. la Romania Tv.Intrebata ce va face Guvernul daca CCR nu da castig de cauza privind sesizarea pe rectificarea bugetara a Executivului, Violeta Alexandru a raspuns: "Eu sper sa nu ajungem in situatia in care bugetul Romaniei sa fie efectiv aruncat in aer"."E foarte dificil de imaginat o situatie in care sa se poata face o crestere pe fondul incasarilor la buget actuale. Prin urmare, dati-mi voie sa cred ca decizia CCR va tine cont de realitatea din Romania si va aprecia faptul ca Guvernul este responsabil si ca a gestionat aceasta criza in modul cel mai corect cu putinta si cel mai eficient. Oricum, de subliniat este ca nu am avut niciodata nicio intentie sa nu tinem cont de cresterea preturilor, de nevoia pensionarilor de a-si acoperi cheltuielile necesare. Practic, cresterea pe care am facut-o este de 7 ori rata inflatiei. Este o crestere facuta cu respect pentru pensionari, intr-un moment delicat, dar cu recunoasterea faptului ca nevoile dansilor de a-si plati cele necesare sunt evidente si am stiut acest lucru si, ca atare, am luat decizia de crestere cu 14%", a conchis ministrul Muncii.Premierul Ludovic Orban a afirmat ca Executivul are ca obiectiv cresterea pensiilor, insa ele pot creste doar prin dezvoltare economica, prin marirea numarului de salariati, "pentru ca pensiile se platesc din contributiile de asigurari sociale pe care le platesc persoanele active, persoanele angajate"."Obiectivul nostru este sa crestem pensiile, sa crestem veniturile romanilor, dar sa crestem pe baze reale, pe baza cresterii economice, pe baza dezvoltarii economice a Romaniei. Orice crestere care nu poate fi sustinuta din punct de vedere al veniturilor bugetare este o crestere care, pana la urma, face rau. PSD iar o sa vina in campanie si o sa promita cresterea de 10 ori a pensiilor sau mai stiu eu ce promisiuni. Pensiile pot sa creasca doar prin dezvoltare economica, prin cresterea numarului de salariati, prin cresterea salariului mediu pe economie, pentru ca pensiile se platesc din contributiile de asigurari sociale pe care le platesc persoanele active, persoanele angajate", a explicat Ludovic Orban, intrebat despre subiect, sambata, la Timisoara.Curtea Constitutionala va dezbate pe 25 noiembrie sesizarile Guvernului privind proiectele de rectificare bugetara adoptate de Parlament in forma propusa de PSD care include majorarea pensiilor cu 40%. Executivul argumenteaza, in obiectia de neconstitutionalitate, ca Legislativul "a ignorat exigentele de previzibilitate ale legii si perspectivele evolutiei situatiei bugetului consolidat si a economiei generale, cu consecinta afectarii principiului securitatii juridice".Totodata, Guvernul arata ca parlamentarii nu au identificat sursele clare de finantare a majorarilor propuse, necesare pentru a acoperi cheltuielile urmarite si care sa reflecte principiul echilibrului bugetar, potrivit dispozitiilor constitutionale.