Ministrul Muncii, gata sa introduca semnatura electronica pentru simplificarea telemuncii. "Sunt gata sa ating urmatorul meu obiectiv: digitalizarea relatiilor de munca"

"Dupa consultari cu sindicatele si patronatele, dupa discutii cu antreprenori din Bucuresti si din tara am luat decizia de a face un pas major in ce priveste digitalizarea relatiilor de munca si, implicit, simplificarea derularii acestora", a spus ea.Actul normativ prevede ca, pentru prima data in Romania, se va putea folosi semnatura electronica, atat la semnarea, cat si la modificarea sau incetarea Contractului Individual de Munca; se va putea folosi semnatura electronica la instructajul SSM inclusiv in cazul telemuncii; documentele se vor putea pastra in arhiva electronica; activitatea telesariatului, care nu va mai fi obligat sa mentioneze locul in care presteaza activitatea, se va putea verifica prin mijloace electronice.Totodata, telesalariatul isi va putea folosi propriul laptop/echipament pentru desfasurarea muncii, prin acordul partilor, iar angajatorul nu va mai fi obligat sa raspunda pentru conditiile de munca alese de catre telesalariat."Cred ca astfel de masuri salveaza timpul cetatenilor, reduc birocratia si sporesc increderea in sistemul public. Las actul normativ in transparenta pentru alte observatii, dar sunt suficient de incapatanata sa il duc pana la capat indiferent de obstacole. Mai am si reactii menite sa ma determine sa renunt, recunosc. Deja au aparut discutii legate de obtinerea semnaturii electronice, cat de scumpa este si de unde se va procura. Va exista o perioada de tranzitie in care se va permite folosirea semnaturii olografe. Am o solutie pentru sistemul public", a continuat Alexandru.Ea considera ca Romania trebuie sa se modernizeze cat mai repede, intrucat, cu fiecare an care trece, Romania ramane in urma fata de alte tari europene civilizate.