Primarul unei comune din Cluj a ramas fara mandat la doua luni dupa alegeri. Edilul a fost reales desi era condamnat la inchisoare

Mircea Abrudan, prefectul judetului Cluj, a semnat joi, 26 noiembrie, ordinul de incetare a mandatului."Am semnat azi, 26.11.2020, ordinul privind constatarea incetarii de drept, inainte de termen, a mandatului de primar al comunei Belis, a domnului Matis Viorel, ca urmare a condamnarii, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate cu suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei. Incetarea se refera la actualul mandat . Atributiile de primar vor fi preluate de viceprimar. Vor fi organizate alegeri, in functie de ce va stabili Guvernul in acest sens, conform Codului Administrativ", a transmis Mircea Abrudean, potrivit bzc.ro Viorel Matis ( PSD ) a fost condamnat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj dupa ce a dat mita unui jurnalist, fiind prins in flagrant