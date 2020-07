Virgil Iordache: Isteria pandemiei si isteria anti-pandemiei, cum sa le depasim

Temele care contureaza problematica asociata obiectivului nostru sunt urmatoarele (figura 1).Tema 1 Standardele epistemice si teoria stiintifica. Modelul stiintific de om, spatiul n-dimensional al variabilelor masurate despre om. Controverse.Tema 2 Excesul pozitivist si excesul relativist. Reductionism ontologic si epistemice vs. relativism cultural (critical theory).Tema 3 Obiectivitatea stiiintei in spatiul academic. Deziderat si realitate acceptata informal sau institutionalizata. Un concept de stiinta falsa.Tema 4 Libertatea academica si abuzarea ei. Solutii pentru controlul abuzului:1) interna -identificarea si delegitimarea stiintei false; externa - valorizarea publica a obiectivitatii stiintei si gandirii teoretice ca un bun public.Tema 5 Ciclul de proiectare al politicilor publice. Oportunitatea, fezabilitatea si necesitatea politicilor, analiza cost-beneficiu a efectelor directe si indirecte ale implementarii politicilor.Tema 6 Rolul institutiilor in proiectarea si implementarea politicilor publice. Functionalitatea institutiilor in serviciul cetateanului.Tema 7 Rolul partidelor in proiectarea politicilor publice. Veriga lipsa a organizatiilor de tip think-tanks pentru asitarea initiativelor partidelor. Consultarea actorilor interesati, evaluarea reactiilor pubice. Strategii de comunicare publica, constrangeri asupra modului de comunicare publica (tipul de incadrare, reincadrare, canale de comunicare).Figura 1 Schita a temelor de interes pentru preluarea produselor stiintifice in comunicarea publica. Este aplicabila oricaror probleme cu relevanta stiintifica, de la tema genului, la cea a mediului la cea a pandemiei. In Romania organizatiile guvernamentale independente de tip "think tanks" lipsesc cu desavarsire, ceea ce accentueaza abordarile bazate exclusiv pe tehnici de propaganda in comunicarea publica si degradarea rationalitatii publice. Eliminarea tuturor incercarilor de construirea a unor "think tanks" de orice orientare s-a facut prin taierea finantarii din interese legate de coruptie ale tuturor organizatiilor politice.Este evident ca intr-un text de popularizare nu pot fi detaliate toate aceste teme. Este la fel de evident insa ca si fara aceasta detaliere apare limpede unde se plaseaza isteriile care ne intereseaza, respectiv la tema 7. Altfel spus, publicul larg este manipulat intr-un sens sau in altul in functie de ratiuni de stat sau de interese grupale fara nici un interes pentru continutul stiintific al problemelor.As vrea sa punctez in continuare doua cai de a contracara aceasta vulnerabilitate a cetatenilor. Una dintre ele este constientizarea problematicii stiintei false.Cunoasterea stiintifica despre pandemie este direct influentata de unele caracteristici de stiinta falsa (si aici) ale epidemiologiei, dupa cum urmeaza:Probleme metodologiceModelul de om cu care se lucreaza ignora consecintele fenomenelor biologice si a modului lor de tratare in alter registre ale vietii umaneNu exista o testare si validare de ipoteze stiintifice cand se produc modelele simplificate folositeRezultatele obtinute nu sunt contextualizate in raport cu restul cunoasterii stiintificeProbleme ideologiceFormularea scopurilor aplicative se face dintr-o perspectiva ideologica, in sensul ca poate si este de dorit sa existe un control total al statului asupra proceselor sociale.Finantarea cercetarii tinde sa fie acordata celor care se identifica in astfel de scopuri autoritariste.Cunoasterea practica este folosita chiar de catre cei care au dezvoltata pe baze ideologice, existand tendinta de pastrare a monopolului si de justificare ad-hoc a esecurilorCunoasterea este transferata intr-o forma idealizata, ignorand in mod deliberat continuturile relevante din alte domenii stiintifice.Situatia exacta a ponderii fenomenelor de mai sus se poate analiza numai de la produs la produs stiintific, si de la persoana sau institutie la persoana sau institutie, cartand astfel realist situatia disciplinei. E important de spus ca acest tip de probleme nu este caracteristic numai epidemiologiei, ci si multor alte domenii stiintifice cu implicatii practice imediate. Rezultatul net al amestecului obiectivitatii cu ideologia inca din cunoasterea stiintifica este usurinta manipularii continuturilor de catre comunicarea publica (tema 7).O doua cale de a contracara efectele propagandelor asupra noastra este sa intelegem ca industria media raspunde unei cereri din partea publicului si ca daca vrem altceva e cazul sa ne schimbam fiecare dintre noi preferintele. Daca avem nevoi excesive de siguranta vom fi victimele propagandei de stat, daca avem o cultura precara in chestiunea stiintei vom fi victimele propagandei impotriva civilizatiei europene a grupurilor autoritariste care folosesc vulnerabilitatea asociata pandemiei. Desi propaganda de stat este legitima, iar cea disuasiva este ilegitima, la scara cetateanului ambele au consecinte negative, il angajeaza pe un drum personal dezavantajos. Pentru ambele cetatenii sunt numai niste instrumente, resurse umane pentru scopuri de scara mai mare.Singura cale de depasire a situatiei este lucrul pentru propria libertate si la intretinerea institutiilor libertatii: educatia, cercetarea, justitia, statul de drept. Lucrul la propria libertate presupune un efort personal, o buna educare de la aspecte fizice la cele spirituale, nimeni nu il va face pentru fiecare dintre noi, ci la scara sociala numai va folosi propriile slabiciuni pentru alte interese. Pentru dezvoltare este esentiala pretuirea prieteniilor bune, dezvoltarea de retele sociale bazate pe valori folositoare, alegerea corecta. Odata atins un nivel de libertate responsabila se poate contribui la intretinerea institutiilor libertatii si discernamantului. La aceasta scara, sociala, esentiale sunt increderea fara necredulitate si controlul strans al modului de distribuire a resurselor si banilor pentru producerea serviciilor publice respective.Nu este posibila nici o contributie pozitiva la scara institutionala fara un profesionalism desavarsit, competenta de fond in domeniu, si fara un profil caracterial avansat, de om liber si responsabil. Daca situatia tarii nu ne place solutia este ca fiecare in plan personal sa vizeze o dezvoltare catre acest ideal al standardelor inalte si odata atins sa nu renunte la ele.