Medicul Virgil Musta: Exista doua Romanii. Una care se distreaza si alta care sufera in spitale

Persoanele care se reinfecteaza fac boala intr-o forma mai severa

"Pandemia este in crestere, in fiecare zi doboram un nou record si peste putin timp spitalele vor fi coplesite de numarul de cazuri. Deja sunt zone unde nu mai sunt locuri in spital, nu mai sunt locuri in Terapie Intensiva, iar pacientii nu mai au unde sa se interneze. Este un lucru foarte grav.Am vazut ce s-a intamplat in Italia, in perioada in care nu s-au respectat regulile si sistemul de sanatate a fost coplesit. Am vazut ce s-a intamplat in Franta, in Spania si chiar in SUA, tari cu sistem de sanatate mult superioare tarii noastre.Trebuie sa existe o responsabilitate a concetatenilor nostri si poate o solidaritate.""Sunt tineri care cred ca ei nu se pot imbolnavi. Totusi ei pot deveni vectorul acestui virus si sa imbolnaveasca pe altii cand se intorc in comunitate. Si acestia pot face o forma severa, chiar cu deces Exista posibilitatea ca cei care se reimbolnavesc sa nu fi facut anticorpi. Luand contact din nou cu virusul si cu o cantitate mai mare de virus refac boala si de obicei o fac intr-o forma mai severa, cu afectare pulmonara care de cele mai multe ori ajung la Terapie Intensiva. Exista si varianta ca desi au fost initial vindecati la nivelul faringelui cu test negativ totusi virusul sa persiste in organism si sa reapara in momente de imunitate deficitara.Fac un apel la toti romanii pentru responsabilitate si solidaritate. Acest razboi cu virusul nu poate fi castigat in spitale . Nu poate fi castigat in sectiile de Terapie Intensiva, ci doar in comunitate, prin conclucrarea specialistilor cu populatia.Singurul mijloc pentru a evita imbolnavirea este respectarea celor 3 reguli de baza - distantarea sociala, purtarea mastii si spalatul pe maini."