Viziere.ro - comunitatea este mai agila decat statul

Si stand si gandindu-ma eu mai bine (sau cautandu-mi justificari, caci multi specialisti in neurostiinte afirma ca creierele noastre umane au evoluat nu pentru a rationa, ci pentru a post-rationaliza) mi-am dat seama de o chestiune. Aceea ca una dintre temele mele de baza, dintre cele de care vorbesc constant pe Facebook , este actiunea comunitara venita din partea ONG-urilor sau a grupurilor organizate ad-hoc.Cred cu tarie sa societatile puternice sunt cele care pun in centrul lor actiunea comunitatilor de actiune, fie ca e vorba de comunitati locale sau comunitati bazate pe afinitati (comunitate medicilor, a makerilor 3D, a iubitorilor de caini utilitari sau specialistilor in comunicare sau in prelucrarea de date).Cred ca rolul oamenilor politici este sa-i gaseasca pe acesti entuziasti si sa ii sprijine. Insa nu doar sa ii foloseasca ca resurse, ci sa sa ii asculte. Sa invete de la ei. Sa faca ca ei, cand inteleg ca aceea e calea corecta. Sa functioneze ca niste curele de transmisie intre expertiza si dedicarea acestor comunitati si birocratiile oficiale. "To cut through the red tape", cum zic americanii. Sa depaseasca obstacolele birocratice pentru ei.Pentru ca oamenii astia vin dintr-un mediu concurential-antreprenorial. Si stiu de cele mai multe ori mai bine decat politicienii cum trebuie facute lucrurile cat mai simplu si eficient.Si asta e motivul pentru care eu cred, cu riscul de a mi se reprosa lipsa de focus, ca initiativele laudabile pe care le ofera societatea civila cu atata generozitate societatii trebuie comunicate, sustinute, aduse in atentia cat mai multor oameni.Chestiunea asta imi aduce aminte de o celebra anecdota despre comunism si economia de piata.Pe vremea perestroikai lui Gorbaciov, un grup de "tehnocrati" sovietici merge la Londra pentru a intelege mecanismele capitalismului. Sunt dusi la bursa, merg in birouri complet informatizate, li se prezinta tot felul de concepte.La un moment dat, una din gazde ii intreaba: "Si, cum vi se pare, e totul clar?". Unul dintre tehnicienii sovietici raspunde: "Domnilor, am inteles cum functioneaza bursa, am inteles cum e cu lanturile de distributie, cu logistica, am inteles cum functioneaza firmele private, care e raportul intre stat si sectorul privat, cam totul.Un singur lucru nu am inteles. Am vazut in Londra sute si mii de brutarii, uneori plasate la cativa zeci metri distanta. Fiecare brutarie vinde 5-10-15 sortimente de paine, buna si proaspata. Cum reusiti sa determinati cata paine si de ce fel trebuie produsa in fiecare brutarie pentru ca sistemul sa functioneze? Ce fel de sisteme informatice centralizate folositi pentru a face o asemenea planificare de la o zi la alta?"Cam asa si cu initiativa social-antreprenorial vs controlul statal. Initiativa social-antreprenoriala este mult mai supla si tocmai d-asta in anumite situatii reuseste sa ofere societatii rezolvari mai rapide si mai eficiente.Un exemplu sunt oamenii de la viziere.ro. Cei peste 1000 de pasionati de printarea 3D care s-au mobilizat in primele luni ale pandemiei.Sa zicem ca o viziera are cam 100 de grame.Stiti cat inseamna 330.000 de viziere, cat au facut voluntarii de la Viziere.ro?35 de tone. Greutatea a vreo 30 de masini din categoria compactelor. Vreo 4-5 trailere d-alea pe care le vedem pe Valea Oltului, total incarcate si cu tot cu greutatea lor.Acum vreo doua saptamani am primit si am postat raportul facut de comunitatea makerilor din Romania.Si in comentarii mai multi au indicat-o pe Cristiana Bogateanu ca fiind cea care a reusit sa organizeze aceasta extraordinara fapta de voluntariat.Asa ca am inceput sa vorbesc pe messenger cu Cristiana, si m-am gandit sa aflati si voi despre ea, despre actiunea lor si despre ce fel de om minunat este.Multumiri, Cristiana si multumiri tuturor makerilor care au dat timp si bani pentru ca sistemul medical sa poata face provocarilor.Dialogul meu cu Cristina s-a defasurat in felul urmator:1. Cum ai ajuns sa fii coordonatorul unei initiative atat de extinse si cu rezultate atat de impresionante precum viziere.ro? Povesteste-mi un pic despre ce ati facut voi, cati sunteti, cum va organizati, de ce aveti nevoie de la societate si ce trebuie sa faceti de acum incolo?Raspuns: Ideea este a lui Mihai Toma, un om minunat care la un moment dat a fost clientul meu intr-un alt business pe care il coordonam.Am vazut ca, intr-un context in care ne blamam unii pe altii, exista cineva care vrea sa ajute asa cum poate, cu ce are la dispozitie si care a creat un echipament de protectie pentru medici. Postarea initiala a lui Mihai fiind:Mi-a placut mult ideea asa ca i-am scris in privat ca vreau sa ajut. Initial am spus ca este o idee draguta ce poate avea un impact mare, insa clar niciunul dintre cei din echipa de proiect nu se astepta ca cererile sa fie undeva la 200.000 de bucati viziere in primele 24 de ore din toate colturile tarii si chiar de peste granite.Asadar, ne-am dat seama ca trebuie sa ne organizam rapid si sa functionam mai degraba ca o organizatie centrala care sa realizeze o reteta usor de multiplicat si in tara. Practic, am reusit sa realizam un ecosistem bazat pe voluntariat si donatii si care ulterior a devenit una dintre cele mai de impact miscari nationale.Pe 25 martie, cam la o saptamana de proiect, cu ajutorul centrelor CNC si al asociatiilor din tara care s-au alsturat initiativei viziere.ro, deja aveam produse peste 10.000 de viziere, am ajutat aproximativ 9000 de medici si 125 de spitale . Ceea ce era infim fata de cerere si desigur, fata de rezultatele actuale - 5 luni mai tarziu.Nu ar fi fost posibil fara ajutorul sponsorilor de bani si materiale, dar si a donatiilor individuale.Actiunea civica prin care se produc viziere gratuite pentru personalul din prima linie impotriva COVID-19 s-a transformat rapid intr-o miscare nationala cu impact puternic, iar astazi prin Viziere.ro si numai impreuna cu cei peste 150 de parteneri din proiect, am reusit sa:#distribuim 332.000 vizere catre medici, asistente sau personal din prima linie, profesori, asistenti sociali etc.#ajutam peste 1700 unitati medicale, CMI-uri, organizatii si institutii - https://viziere.ro/spitale/#moblizam 2600 voluntari#producem peste 336.000 viziere#coordonam 23 centre regionale din toata tara - https://viziere.ro/centre/#trimitem 12.000 de colete continand viziere gratuite, in toata tara#extindem initiativa peste granite - 1 centru international 🇲🇩 Viziere.mdAceste cifre se actualizeaza acum saptamanal pe site-ul www.viziere.ro sau https://www.facebook.com/viziere.ro 2. Cum reusesti sa impaci aceasta activitate cu viata ta personala?Raspuns: Pe masura ce luam legatura telefonic cu cei din prima linie, ne-am dat seama ca noi oferim mai mult decat o simpla viziera. Cu o parte din medici m-am conectat foarte puternic intrucat eu lucrand in mare parte de acasa, cei cu care discutam telefonic imi auzeau pe fundal copiii si de multe ori imi povesteau ca sunt in izolare sau in hoteluri de carantina si ca nu si-au mai vazut copiii de 3-4 saptamani. Nu puteam sa nu empatizez cu mesajele lor pentru ca viziere.ro este o comunitate de oameni pentru oameni - altfel cum sa se implice atatea ONG-uri, oameni, companii de renume.Ce ne-a motivat? Sutele de mesaje de multumire venite pe mail, telefon sau chiar pe pagina oficiala a proiectului.Si mai cred in ceva, cred ca in calitate de parinti avem in primul rand datoria de a deveni un model pentru copii nostri. Cred cu tarie ca puterea exemplului este de fapt ceea ce ne poate ajuta sa devenim mai buni cu cei din jurul nostru, dincolo de teoriile din carti.3. Cum relationati cu autoritatile si ce crezi ca ar trebui sa fie imbunatatit in domeniul acesta (daca e ceva de imbunatatit)?Raspuns: Nu am intampinat probleme - din contra, pot spune ca autoritatilor le-a placut initiativa noastra, desi poate ca nu in mod formal. Poate ca ne-am fi dorit mai mult sprijin financiar si poate ca ar fi putut sustine cumva economic organizatiile din acest proiect pentru ca oamenii si-au pus atat angajatii, cat si utilajele gratuit la dispozitie. Sigur ca noi ne-am fi bucurat de orice sprijin.Sa nu uitam ca in cadrul autoritatilor activeaza tot oameni.4. Te-ai gandit vreodata sa lasi cariera in privat si sa te implici cu program full-time in activitatea publica? Daca da, unde crezi ca ai aduce valoare?Raspuns: Nu ma asociez cu un partid atunci cand initiez un proiect intrucat motivatia si implicarea vine din interiorul unui individ. Tot ce am facut am facut in numele meu si avand o expertiza deja puternica in gestionarea proiectelor.Nu cred ca m-as vedea full-time intr-o activitate publica. Mi s-a propus acest lucru si cand lansasem prima academie de robotica pentru copii, dar si cand am facut parte din echipa unui proiect pe zona de smart house, smart city.Cred ca fiecare membru al societatii simte unde este relevanta experienta si expertiza lui.Momentan imi place ceea ce fac. Tocmai am pornit un proiect de mentorat in business si project management (https://www.cristianabogateanu.com/) prin care imi propun sa ajung la cei care au idee de proiect si au nevoie de un kick-start in zona de cunostinte. Cred ca acolo este momentan locul meu pentru ca sunt foarte multi tineri si antreprenori care au potential puternic si au nevoie de sustinere - acesta fiind si motivul pentru care am refuzat sa parasesc Romania.