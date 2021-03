Vlad Voiculescu a aflat din presa despre presupusele crime de la Sibiu. Reactia ministrului Sanatatii

"Vom incerca sa vedem ce s-a intamplat de fapt acolo. Am citit si eu parte din articolul din publicatia din Sibiu, este absolut socant", a afirmat Voiculescu, la Parlament.El a adaugat ca nu a primit sesizari, fiind vorba despre un articol aparut in presa."Nu am primit sesizari ca s-ar intampla ceva macar asemanator in alte sectii. In momentul acesta vorbim despre o relatare dintr-un articol de presa, lucru care trebuie verificat", a spus ministrul Sanatatii.CITESTE SI: Vlad Voiculescu, despre barbatul cu arsuri care murit in Belgia: Pacientul a fost transferat de indata ce s-a gasit un loc si s-a putut tehnic sa fie transferat. Nu putem sa vorbim despre un autor moral Procurorii au deschis luni, un dosar penal pentru omor , in cazul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, dupa ce a fost publicat un articol in presa locala, in care o sursa a declarat sub protectia anonimatului ca ar fi ucis , ca fost angajat al Sectiei ATI, atat el, dar si alte cadre medicale, pacienti cu COVID-19, a precizat, pentru AGERPRES, prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, Ion Vestemean."Deocamdata, doar in urma articolului ne-am sesizat din oficiu. S-a inregistrat dosar penal si urmeaza sa facem cercetari in rem", a explicat procurorul Ion Vestemean.