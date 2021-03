Vlad Voiculescu, atacat de mai multi lideri liberali si de premierul Citu: "A intarziat nepermis de mult cu salariile medicilor"

Premierul Florin Citu a fost primul care a pus tunruile pe ministrul USR "Am cerut ieri domnului Gheorghita ( Valeriu Gheorghita , presedintele CNCAV - n.r.) o informare pe aceasta tema, a trimis o notificare catre Ministerul Sanatatii. Ministerul Sanatatii a spus ca se va face plata in urmatoarele zile. E adevarat ca a intarziat nepermis de mult", a declarat Florin Citu in cursul zilei de marti, 15 martie, aflat intr-o vizita de lucru in judetul Dolj, informeaza G4Media. CITESTE SI: Vlad Voiculescu anunta ca centrele de vaccinare cu circuit inchis ale Ministerului Apararii vor fi deschise publicului Si unii dintre liderii locali ai PNL s-au aliat cu premierul. A fost cazul presedintelui Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise, care i-a transmis un mesaj dur ministrului sanatatii. Intr-un comunicat de presa, Tise spune ca"Am solicitat azi, 16 martie, domnului ministru al Sanatatii efectuarea de urgenta a platii pentru personalul implicat in procesul de vaccinare impotriva COVID-19 pe teritoriul judetului Cluj. (...) Solicit, deci, decontarea imediata a cheltuielilor aferente platii personalului medico-sanitar si a registratorilor medicali, din cadrul centrelor de vaccinare organizate pe teritoriul judetului Cluj si care au fost amplasate in alte locatii decat cele situate in incinta unitatilor sanitare.Adresez aceasta solicitare pe fondul numeroaselor sesizari primite cu privire la faptul ca personalul din centrele de vaccinare nu a primit in ultimele doua luni remuneratia cuvenita", a declarat si presedintele CJ Cluj, Alin Tise, intr-un comunicat de presa remis marti.