Voiculescu, despre neregulile in rapoartele de la ''Matei Bals" si Piatra Neamt: "Sunt multe - cladiri, instalatii vechi"

Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a precizat, vineri, ca intre neregulile identificate in rapoartele facute in urma incendiilor de la Piatra Neamt si Institutul "Matei Bals" se numara spatiul insuficient, numarul de paturi, cladirile vechi, instalatiile electrice si de gaze medicale vechi, mentionand ca acestea trebuie remediate cat mai curand.Intrebat, la Parlament, in ce stadiu sunt rapoartele in cazul incendiilor de la Piatra Neamt si de la Institutul "Matei Bals", Voiculescu a raspuns ca sunt mai multe astfel de documente: de la IGSU si din interiorul Ministerului Sanatatii, pornite de la Inspectia Sanitara de Stat si cu rezultate si de la Directiile de Sanatate Publica."Avem aproape in fiecare zi masurari ale indeplinirii masurilor. (...) Pe de o parte, daca vorbim despre masurile Inspectiei Sanitare de Stat, arata ca la peste un sfert din spitale sau un sfert de masuri au fost indeplinite intr-un termen relativ scurt, dar mai sunt multe lucruri de facut. Pentru unele este nevoie de finantare si tocmai de aceea am lansat propunerea sau deja posibilitatea de finantare de 50 de milioane de euro, impreuna cu Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene", a adaugat ministrul.CITESTE SI: Voiculescu, dupa demiterea managerului de la "Matei Bals": A nu stiu cata oara cand am primit informatii eronate. E deja prea mult. Lipsa de profesionalism, program fix, tafna si misecuvenism Intrebat ce nereguli concrete sunt mentionate in rapoarte, Voiculescu a spus: "Sunt multe (...), vorbim despre spatiul insuficient, vorbim despre numarul de paturi, despre cladiri vechi, despre diverse neajunsuri de la un spital la altul, instalatii electrice vechi, instalatii de gaze medicale vechi. (...) Lucrurile trebuie remediate cat mai curand".El a precizat ca exista termene si un plan de actiuni concret, precum si masuri care sunt verificate lunar."Evident ca vorbim si despre eroare umana, eroarea umana nu poate fi identificata intr-un raport, ce poate fi identificat intr-un raport este existenta sau nonexistenta unor proceduri, nevoia unor proceduri noi, ce face orice raport este sa se uite la procese. Si asta trebuie sa facem cred ca noi, ca tara, si noi cu siguranta in sanatate mai mult, sa nu cautam doar un vinovat punctual, ci mai degraba sa ne uitam ce a fost gresit inauntrul procesului", a afirmat Voiculescu.