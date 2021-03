Voiculescu explica de ce nu si-au primit banii medicii din centrele de vaccinare. "De vina este un functionar"

"Banii au fost ceruti de la Ministerul Finantelor, e adevarat ca abia ieri si platile au inceput deja sa se faca, respectiv maine se vor continua platile catre Directiile de sanatate publica", a precizat Voiculescu, la Parlament.Intrebat de ce abia luni au fost ceruti acesti bani, Voiculescu a spus ca nu este atributia ministrului."Astea nu sunt lucruri pe care le face ministrul. Exista o intarziere, in Ministerul Sanatatii am evaluat care au fost cauzele intarzierii si intarzierile au fost de cateva zile", a mentionat Vlad Voiculescu, adaugand ca vina apartine unui functionar public din cadrul Ministerului.CITESTE SI: Reactia lui Vlad Voiculescu in scandalul vaccinarii: "Nu am semnat vreodata pentru prioritizarea la vaccinare a vreunei familii al vreunui angajat al statului" El a mai spus ca acesta este inca in functie, mentionand ca "legea functionarilor publici este relativ clara ca nu pot fi luate masuri de pe o zi pe alta"."Si lucram cu ce avem. Institutia functioneaza asa cum functioneaza si nu de ieri, de astazi. Cateodata exista intarzieri si luam masuri sa nu mai existe aceste intarzieri", a mai spus ministrul.Intrebat ce trebuia sa faca functionarul, Voiculescu a raspuns: "Sa completeze o hartie, sa o semneze si sa o trimita mai departe".