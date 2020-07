Vor fi nevoiti bucurestenii sa poarte masca si pe strada? Firea: "Vom merge la CNSU si ne vom sfatui cu virusologii"

"Deocamdata e valabila purtarea mastii in birouri, muzee, in mijloacele de transport in comun. Cu siguranta vom merge in Comiterul National pentru Situatii de Urgenta si ne vom sfatui cu virusologii, infectionistii si cred ca trebuie sa fim sprijiniti cu informatii astfel sa stim daca masca trebuie purtata si in exterior, acolo unde distanta fizica nu e respectata. Eu o port si in exterior, daca sunt multe persoane la o distanta mica", a afirmat Gabriela Firea, intrebata despre subiect intr-o conferinta de presa sustinuta marti la sediul PSD Premierul Ludovic Orban a anuntat marti ca obligativitatea purtarii mastii in spatii deschise va fi luata la nivel local, iar masura va fi aplicata pentru anumite tipuri de activitati si in zonele foarte aglomerate. El a mai precizat ca purtarea mastii ar putea fi obligatorie si in piete, targuri sau in zona fabricilor, unde oamenii asteapta mijloacele de transport in comun.Seful Executivului a fost intrebat si daca in Bucuresti ar putea fi implementata masura purtarii mastii."Cu siguranta sunt anumite zone unde exista aglomeratie, asta va analiza Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta de la nivelul municipiului Bucuresti va face astfel de decizii", a declarat Orban.