Cum s-a "jucat" in Senat initiativa "Fara penali in functii publice". Interesele USR, PNL si PSD

Ziare.com va prezinta o analiza referitoare la felul in care s-a amanat votarea initiativei semnate de un milion de romani."Fara penali in functii publice" este unul din obiectivele de campanie ale USR -PLUS. Partidul condus de Dan Barna si Dacian Ciolos a promis in programul de guvernare ca, dupa alegerile parlamentare, daca USR-PLUS va ajung in Guvern, se va asigura ca nu vor mai fi penali in functii publice. De altfel, acesta este primul punct in lista celor 40 de angajamente pe care USR-PLUS si le-a asumat fata de alegatorii sai. Marcel Ciolacu a copiat mesajele USR si, in incercarea de a "spala" imaginea partidului sau, care in ultimii ani a fost intr-un razboi pe fata cu Justitia, defiland in functii-cheie cu personaje cu probleme penale, precum Liviu Dragnea , a sustinut ca pe listele PSD pentru alegerile parlamentare de luna viitoare nu va fi nicio persoana cu probleme penale. De altfel, pentru a mima sustinerea, acum, fata de initiativa cetateneasca (initiativa fata de care, in ultimii ani, PSD s-a pozitionat impotriva), in luna august Marcel Ciolacu a inclus proiectul pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor, in sedinta extraordinara.Parlamentarii PNL au zis si ei ca sustin initiativa, asa ca legea a trecut in Camera Deputatilor cu 295 de voturi "pentru" si o abtinere, si urma sa merga la Senat, camera decizionala. Si inainte de votul de la Senat, liderii PNL au anuntat ca vor vota initiativa.Daca, in teorie, cele trei mari partide aveau acelasi interes, in practica lucrurile au stat diferit.Marti, 10 noiembrie, a avut loc sedinta Comitetului liderilor unde s-a decis ca plenul de miercuri se va desfasura atat fizic, cat si online.Necesitatea desfasurarii plenului fizic a fost data de numirea secretarilor Biroului Permanent. Conform legislatiei in vigoare, cei doi senatori nu pot fi numiti decat prin votul fizic dat de parlamentari.Initiativa "Fara Penali" ar fi urmat sa fie votata online, prin sunarea parlamentarilor care nu erau prezenti in plenul Senatului.Dar PSD s-a razgandit brusc si, in dimineata de miercuri, 11 noiembrie, cu cateva ore inainte de plen, i-a anuntat pe liderii USR si PNL ca toate punctele de pe ordinea de zi vor fi votate fizic. Cum liderii celor doua partide nu au avut timp sa isi adune parlamentarii, daca ajungea la vot initiativa, nu ar fi avut numarul necesar de voturi pentru a trece de Senat., a afirmat pentru Ziare.com ca el le-a spus liberalilor sa ramana acasa."Noi am sustinut initiativa sa intre in plen si sa fie discutata. PSD-ul si a dorit fizic, noi nu am asigurat cvorumul sedintei, din cauza acestui lucru. PNL sustine Fara penali. Doar ca pentru a discuta initiativa era nevoie de prezenta fizica a 91 de senatori. E aproape imposibil de strans. Sunt niste golani mincinosi. Senatorii PNL au aflat azi dimineata ca trebuie sa vina la plen, pentru ca ieri i-am sunat eu si le-am zis ca plenul va fi online", a afirmat Daniel Fenechiu, pentru Ziare.com., contactat de Ziare.com, a sustinut ca toti senatorii USR erau in cladire, dar nu au vrut sa intre in sala."Singura sansa sa fie votata initiativa Fara penali era prin votul telefonic, dar interesele PNL-ului si ale PSD-ului erau pe alte subiecte. PSD-ul a refuzat sa accepte vot la distanta iar PNL-ul se preocupa mult mai mult de componenta Biroului Permanent. Noi am venit la plen, dar nu am asigurat cvorumul. In Comitetul liderilor PSD are majoritate, asa ca au decis ce au vrut", a sustinut Radu Mihail, pentru Ziare.com., contactat de Ziare.com, a afirmat ca USR si PNL au aratat dispret fata de cetateni."Cei de la USR si de la PNL au boicotat lucrarile plenului. Noi am declarat public ca votam Fara penali, asa cum am facut si la Camera Deputatilor. Noi am demonstrat ca pe listele noastre nu avem nici persoane trimise in judecata. Am inteles mesajul cetatenilor si real, nicio persoana de pe listele partidului nu e penal. USR si PNL au continuat dispretul fata de cetateni.Toate legile trebuiesc dezbatute si votate. Initiativa aceasta nu avea raport. Cutuma spune ca o initiativa care nu are raport nu intra in plen. De data asta s-a putut pune in plen, dar initiativa avea nevoie de o dezbatere, pentru ca ea nu a fost dezbatuta in comisii. Trebuia sa fie o dezbatere corecta, onesta fata de cetateni, pentru ca asa e democratie. Dimineata am stabilit ca plenul este fizic, pentru ca era necesar sa numim secretarii Senatului. Cei de la PNL si de la USR se fac ca nu inteleg. Senatul nu poate functiona fara secretari", a spus Radu Oprea pentru Ziare.com.Pe ordinea de zi a sedintei de plen care trebuia sa aiba loc miercuri se aflau alte doua puncte importante: numirea secretarilor Biroului Permanent al Senatului si reexaminarea legii privind alegerile parlamentare.Potrivit surselor Ziare.com, Ion Ganea si Marian Pavel ar fi trebuit sa fie inlocuiti din functia de secretar al Biroului Permanent cu Florian Bodog si Ion Rotaru Marian Pavel a demisionat din Parlament dupa ce a fost ales presedinte al Consiliului Judetean Ialomita, in timp ce Ion Ganea a fost exclus din PSD pentru ca a lipsit de la sedintele Biroului Permanent al Senatului. Lipsa sa a facut ca legea privind stabilirea datei alegerilor parlamentare sa fie blocata inainte de a intra la vot.Ulterior, cererea de reexaminare a legii privind data organizarii alegerilor parlamentare a intrat in procedura la Senat, dupa ce luni, 9 noiembrie, a avut loc sedinta Biroului Permanent.Astfel, senatorii ar fi trebuit sa decida miercuri daca alegerile parlamentare urmeaza sa aiba loc in data de 6 decembrie sau in alta perioada.Liderul PSD Bucuresti, Gabriela Firea , a sustinut la inceputul lunii noiembrie ca social-democratii vor forta amanarea alegerilor parlamentare si vor incerca sa treaca prin Senat proiectul de lege."Am discutat si cu acest subiect privitor la amanarea alegerilor. Am cerut atat amanarea alegerilor locale, dar si a alegerilor parlamentare. Exista doua posibilitati: stare de urgenta data de presedinte sau OUG dat de Guvern. Colegii nostri vor face toate demersurile in Parlament pentru a trece legea actuala, urmand ca joi sa vedem daca presedintele o va promulga sau nu. Acestea sunt variantele pe care le avem", a declarat Gabriel Firea, candidat PSD pentru Senat.Premierul Ludovic Orban a spus ca alegerile parlamentare din 6 decembrie sunt "decisive" pentru Romania."Romanii, din mai 2019, au aratat clar ca nu mai vor PSD, ca s-au saturat de un partid care calca in picioare drepturile si libertatile oamenilor, de un partid care a vrut sa confiste Romania si care nu a facut altceva decat sa slujeasca interesele clientelei politice si sa-si apere penalii. PSD nu a murit, PSD nu este inca infrant, PSD se zvarcoleste si incearca prin toate mijloacele posibile sa tina Romania ocupata. Alegerile din 6 decembrie sunt alegeri decisive pentru Romania. In 6 decembrie, romanii trebuie sa vina la vot cu incredere si sa voteze PNL, care este singura forta politica care are capacitatea de a invinge PSD si are capacitatea de a guverna Romania si de a indrepta Romania in directia concreta", a spus Orban."Degeaba vrea PSD sa amane alegerile. Vom lupta cu toate armele constitutionale si legale pentru a permite romanilor sa scape de Parlamentul nascut din pixul lui Dragnea, care a generat o majoritate toxica, care a distrus Romania si care vrea sa distruga Romania", a adaugat acesta.