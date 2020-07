Vrancea: Incendiu de proportii la hala unei carmangerii din Focsani. Cladirea a fost distrusa si 100 de tone de carne congelata au ars

Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Vrancea, Cristina Parvu, focul a fost semnalat pompierilor in jurul orei 3.40.La fata locului s-au deplasat 4 autospeciale de stingere cu apa si spuma, o ambulanta SMURD , o autospeciala de interventie si si salvare de la inaltime si o autospeciala de prima interventie si comanda din cadrul Detasamentului de Pompieri Focsani. De asemenea, in sprijinul pompierilor a actionat si Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Odobesti cu inca o autospeciala de stingere incendii.Dat fiind suprafata mare care ardea pe circa 400 de metri patrati, misiunea pompierilor nu a fost deloc usoara. Au luptat cu flacarile si fumul dens, pana dimineata, la ora 7.30, cand au reusit stingerea incendiului."La momentul sosirii fortelor de interventie la fata locului, incendiul se manifesta generalizat cu degajari mari de fum, pe o suprafata de aproximativ 400 mp, cuprinzand intreaga cladire", a declarat Parvu.Focul a fost stins in jurul orei 7.30. Intreaga hala a carmangeriei respective a fost distrusa de foc pe o suprafata de aproximativ 400 de metri patrat. De asemenea, au ars 100 de tone de carne congelata, un motostivuitor si inca un utilaj cu care se lucra in hala.Au fost salvate 2 hale si o cladire de birouri, aflate in imediata vecinatate. Incendiul a prezentat un risc ridicat de pericol deoarece langa hala cuprinsa de flacari se afla un rezervor cu GPL, care alimenta instalatiile tehnologice.In urma anchetei, pompierii au stabilit ca dezastrul a fost generat de tabloul electric din incinta halei carmangeriei, care s-a incins, iar flacarile au cuprins totul in jur.