Vrancea: Munitie de infanterie si oseminte umane, gasite de un barbat. ISU a ridicat si un proiectil explozibil

"In cursul zilei de astazi, 01 august, echipa pirotehnica din cadrul I.S.U. Vrancea a executat doua misiuni de asanare a munitiei ramase neexplodate din cele doua Razboaie Mondiale.Astfel, in prima misiune desfasurata in comuna Garoafa a fost ridicat un proiectil exploziv calibru 76 mm. Cea de-a doua misiune a avut loc in comuna Soveja, punctul Varfu Rachitosu, dupa ce cautatorii de vestigii de razboi au descoperit cu ajutorul detectoarelor de metale mai multe elemente de munitie de infanterie, precum si oseminte umane. Acestia au alertat imediat autoritatile judetene iar la fata locului s-au deplasat pirotehnistii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Vrancea si echipaje ale Inspectoratului Judetean de Politie Vrancea. Dupa asanarea terenului, specialistii pirotehnicieni au ridicat 179 cartuse calibru 7,92 si 1 grenada de mana defensiva. Munitia a fost preluata si transportata in conditii de siguranta la depozitul special amenajat, in vederea distrugerii", potrivit comunicatului ISU Vrancea.