Vrancea: Un baiat de 8 ani s-a inecat in albia raului Putna

Potrivit sursei citate, in jurul orei 16,30, doua echipaje de pompieri din Focsani, cu doua autospeciale si o barca pneumatica, au fost solicitate sa intervina in localitatea Botarlau pentru cautarea unui copil, posibil inecat in raul Putna.Conform celor de la ISU, cel care a anuntat faptul ca baiatul a intrat in apa si nu a mai iesit a fost fratele sau, care a mers aproximativ doi kilometri pana la magazinul din sat si i-a alertat pe vecini.La fata locului a fost solicitata si o echipa de scafandri din cadrul ISU Bucuresti-Ilfov, dar nu a mai fost nevoie de interventia lor deoarece pompierii vranceni l-au gasit pe minor la distanta mica de locul unde intrase sa se scalde."Copilul a fost gasit, fiind declarat decedat de echipajul SAJ prezent la fata locului in jurul orei 20,30. Echipa de scafandri din cadrul ISU Bucuresti-Ilfov s-a intors din traseu", au transmis cei de la ISU Vrancea.