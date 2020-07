Vrancea: Un nou judet in care masca devine obligatorie si in spatiile deschise

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Vrancea a adoptat o hotarare prin care se impune obligativitatea purtarii mastii de protectie in toate spatiile aglomerate, inchise sau deschise. Este vorba despre piete, targuri si oboare, statii de autobuz, gari si autogari, in parcarile magazinelor, in timpul procesiunilor religioase, in curtea bisericii, dar si in parcuri, gradini publice si zone de agrement.Primarii, in calitate de presedinti ai comitetelor locale pentru situatii de urgenta, vor fi cei care vor trebui sa stabileasca exact locurile in care masca va deveni obligatorie.Totusi, exista si persoane care nu vor fi obligate sa poarte masca. Exceptiile vizeaza persoanele care desfasoara activitasi fizice intense si/sau in conditii de munca solicitante, cum sunt temperaturile ridicate sau umiditatea crescuta, copiii cu varsta mai mica de cinci ani si persoanele care sufera de afectiuni/insuficiente respiratorii ce afecteaza capacitatea de oxigenare, dovedite prin certificat medical.Totodata, s-a stabilit ca terasele si incintele unde se desfasoara jocuri de noroc vor fi inchise in intervalul orar 23:00-06:00. Accesul clientilor va fi permis doar in limita numarului de scaune, iar activitatile care presupun interactiunea, cum ar fi dansul, vor fi interzise.