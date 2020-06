Vreme instabila in cea mai mare parte a tarii. Noua judete, sub cod portocaliu de ploi

Vremea in Bucuresti

Conform Administratiei Nationale de Meteorologie ( ANM ), pana luni, la ora 10.00, este cod galben in nord-estul, nordul, centrul si nord-vestul tarii, precum si la munte."Vor fi perioade cu instabilitate atmosferica temporar accentuata, ce se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, averse torentiale, grindina si vijelii. Cantitatile de apa vor depasi 20...25 l/mp si pe arii restranse 40 l/mp", se arata pe siteul institutieiDe duminica, ora 13.00, pana luni, ora 02.00, va fi cod portocaliu in nordul Moldovei si in zona Muntilor Apuseni, apoi si in Maramures si in nordul Transilvaniei."Vor fi perioade cu averse torentiale, intensificari puternice ale vantului, vijelii, descarcari electrice si grindina. Se vor acumula cantitati de apa de peste 30...40 l/mp si pe arii restranse 50...60 l/mp", au precizat meteorologii.De luni dimineata pana marti, la ora 10.00, va fi cod galben de instabilitate atmosferica in cea mai mare parte a tarii."In intervalul mentionat, in zonele de deal si de munte, precum si in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania si in Moldova, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica temporar accentuata, ce se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, averse torentiale, grindina si vijelii. Cantitatile de apa vor depasi 20...25 l/mp si pe arii restranse 40...60 l/mp", au precizat meteorologii.Acestia anunta ca disconfortul termic va fi ridicat, iar mai ales in zonele de campie, indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge si depasi usor pragul critic de 80 de unitati.Potrivit ANM, vremea va fi calduroasa, in Capitala, cu o maxima a temperaturii aerului de 32...34 de grade. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) se va apropia de pragul critic de 80 de unitati. Cerul va fi variabil, cu unele innorari luni seara (29 iunie), cand vor fi intensificari de scurta durata ale vantului, descarcari electrice si posibil ploi de scurta durata. Temperatura minima va fi de 18...20 de grade, usor mai scazuta in zona preoraseneasca.