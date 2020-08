Vremea in urmatoarele doua saptamani. Meteorologii ne spun la ce sa ne asteptam

Administratia Nationala de Meteorologie a transmis prognoza pentru perioada 3-16 august 2020. Sunt prognozate temperaturile maxime si minime, mediate pentru fiecare regiune a tarii si adaptate local cu modele statistice si sunt indicate perioadele cu probabilitatea cea mai ridicata de aparitie a precipitatiilor.In primele doua zile vremea va fi calduroasa, cu o medie a temperaturilor maxime ce se va situa in jurul valorii de 32 de grade. In data de 5 august se va raci cu aproximativ 4...5 grade, apoi treptat se va incalzi usor, iar pana la sfarsitul intervalului de prognoza media maximelor termice va avea variatii in general intre 29 si 32 de grade. In tot intervalul temperaturile minime se vor situa, in medie, intre 16 si 19 grade.Vor fi posibile intervale de timp cu averse aproape in fiecare zi, dar mai ales in jurul datei de 5 august.In intervalul de prognoza media temperaturilor maxime va avea oscilatii in general intre 30 si 32 de grade si va caracteriza o vreme calduroasa. Exceptie va face ziua de 5 august, cand se va resimti o racorire, iar media maximelor termice din intreaga regiune se va situa in jurul valorii de 28 de grade. Din dimineata zilei de 4 august, minimele termice nu vor mai avea variatii semnificative, iar media lor se va situa intre 16 si 19 grade.Vor fi averse in 4 si in 5 august, apoi trecator, posibil, si dupa data de 8 august.In prima saptamana media temperaturilor va fi in crestere, cea a maximelor de la 28 la 31 de grade si cea a minimelor de la 11 la 16 grade. In cea de a doua saptamana media temperaturilor maxime va avea variatii intre 27 si 30 de grade, iar temperaturile minime vor fi cuprinse, in medie, intre 13 si 15 grade.Vor fi averse in jurul datei de 5 august, apoi trecator, posibil, si dupa data de 7 august.In ziua de 4 august se va incalzi, iar media maximelor termice va atinge 31 de grade. In ziua urmatoare se va raci cu 2...3 grade, apoi se va incalzi din nou, astfel incat in data de 7 august aceasta va atinge 32 de grade. Ulterior maximele termice vor scadea usor, iar in ultimele zile de prognoza, media lor se va apropia de 28 de grade. Temperaturile minime vor fi in crestere de la o medie de 12 grade in prima dimineata, pana la 17 grade in dimineata de 5 august, apoi vor avea usoare variatii in general intre 15 si 17 grade.Probabilitatea pentru averse va fi mai ridicata in 5 august si in intervalul 8 - 16 august.Pana in data de 7 august temperaturile vor fi in crestere, de la o medie a maximelor de 29 de grade in prima zi, pana spre 34 de grade in ultima, iar minimele de la 12 la 19 grade.Dupa aceasta data valorile termice vor scadea treptat, media maximelor ajungand la 29...30 de grade in ultimele zile ale intervalului, iar cea a minimelor la 16...17 grade.Din data de 7 august va creste probabilitatea pentru intervale cu instabilitate atmosferica.Vremea va fi in incalzire pana in data de 8 august, cand media maximelor termice va ajunge sa se situeze in jurul valorii de 32 de grade, iar cea a minimelor va fi de 22...23 de grade. Din 9 august temperaturile vor scadea usor si treptat, astfel incat la finalul intervalului de prognoza media maximelor va cobori sub 30 de grade, iar cea a minimelor va fi de 19...20 de grade.Dupa data de 8 august, pe arii restranse, vor fi posibile averse in general slabe cantitativ.In tot intervalul de prognoza vremea va fi calduroasa, cu o medie a temperaturilor maxime ce se va situa in general intre 31 si 34 de grade. Temperaturile minime vor fi in crestere, de la o medie de 15 grade in prima zi, pana spre 20...21 de grade in 8 august dimineata, apoi vor incepe sa scada usor si treptat, iar in ultimele zile ale intervalului media lor ar putea cobori sub 18 grade.Din data de 7 august, pe arii restranse, vor fi posibile averse.Vremea va fi calduroasa, cu o medie a temperaturilor maxime ce va avea variatii in general intre 31 si 33 de grade. Media temperaturilor minime se va situa intre 15...16 grade in prima dimineata si 18...19 grade in diminetile zilelor de 8 si de 9 august.Probabilitatea pentru averse va fi mai ridicata intre 5 si 9 august.Media maximelor termice va avea variatii intre 18 si 22 de grade, iar a minimelor in general intre 10 si 14 grade.Din data de 4 august local vor fi perioade cu averse in fiecare zi.