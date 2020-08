Vremea in weekend. Se racoreste si va ploua

Vineri, 14 august, conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in tara, vremea va continua sa fie calduroasa in cea mai mare parte a tarii, iar pe arii restranse in Oltenia, indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi usor pragul critic de 80 de unitati. In cursul zilei, cerul va fi variabil, cu unele innorari si izolat ploi de scurta durata, mai ales la munte.Noaptea, in regiunile vestice si sud-vestice, cerul se va innora treptat si local vor fi averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 26 si 34 de grade, iar cele minime se vor situa intre 11 si 21 de grade, mai scazute in estul Transilvaniei spre 7 grade.In Bucuresti, vremea va fi in continuare calduroasa. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maxima va fi de 33...34 de grade, iar cea minima se va situa in jurul valorii de 18 grade.Sambata, 15 august, in tara, valorile termice vor fi in scadere in cea mai mare parte a tarii. Cerul va fi variabil, dar vor fi si perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in regiunile vestice, sudice si centrale, unde local vor fi innorari, averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice si intensificari ale vantului. Izolat va cadea grindina. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre 23 si 33 de grade, iar cele minime se vor situa intre 10 si 19 grade.In Bucuresti, valorile termice vor scadea usor. Temperatura maxima va fi de 31...33 de grade, iar cea minima se va situa in jurul valorii de 17 grade. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare seara si noaptea cand vor fi conditii pentru averse si descarcari electrice. Vantul va sufla in general moderat.Incepand de duminica, in tara, vremea va fi apropiata de normalul termic al perioadei. Probabilitatea pentru manifestari de instabilitate atmosferica va fi mai ridicata in regiunile vestice, la deal si la munte.In Bucuresti, vremea va fi apropiata de normalul termic al perioadei. Probabilitatea pentru averse va fi mai ridicata la inceputul perioadei.