Avertizarile de vreme severa se vor pastra si in primele zile din saptamana viitoare. Ministrul Mediului cere atentie sporita

"Saptamana viitoare, primele doua-trei zile o sa pastreze colegii, in anumite zone, si avertizarile portocalii, prognozele de cod portocaliu si dupa aceea vor veni alte fenomene severe meteorologice, canicule si local cateva fenomene destul de severe. Trebuie sa fim atenti si sa facem echipa cu cei de la meteo, hidro si cu echipele de interventie ", a declarat Tanczos Barna, duminica, in cadrul unei videoconferinte cu prefectii.Ministrul de Interne, Lucian Bode , a declarat, in aceeasi videoconferinta, ca incepand de vineri si pana in prezent, 77 de localitati din 26 de judete au fost afectate de femomenele hidro-meteorologice.