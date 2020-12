Webinar pe tema vaccinarii impotriva COVID-19, organizat de CNCAV pentru cele zece spitale de linia I

"Prezentarile au fost centrate pe aspecte care vizeaza atat vaccinarea impotriva COVID-19, cat si liniile de conduita in comunicarea legata de vaccinare. Acestea sunt adresate personalului medical, ce reprezinta elementul-cheie in succesul campaniei de vaccinare si, implicit, de stopare a pandemiei de COVID-19", se arata intr-un comunicat de presa al CNCAV.Potrivit documentului citat, subiectele abordate au vizat aspecte concrete privind implementarea Strategiei nationale de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania si importanta integrarii profesionistilor din sanatate in efortul comun de vaccinare impotriva COVID-19. De asemenea, au fost prezentate recomandari cu privire la comunicarea cu pacientii ezitanti, dar si in privinta comportamentului pe retelele sociale. O alta tema s-a referit la aspectele stiintifice legate de vaccinarea impotriva COVID-19."Sesiunea de informare de tip webinar din 18 decembrie reprezinta una dintre actiunile de comunicare incluse in strategia de vaccinare impotriva COVID-19 al carei public-tinta il constituie reprezentantii corpului medical (reprezentanti ai asociatiilor profesionale de medici si ai asociatiilor de pacienti, reprezentanti ai rezidentilor si ai studentilor la medicina, dar si de la nivelul Universitatilor de Medicina si Farmacie din Romania). In perioada 16-19 decembrie 2020, astfel de webinarii vor fi organizate zilnic", se precizeaza in comunicat.Intre vorbitorii din cadrul webinarului s-au numarat presedintele CNCAV, col.dr. Valeriu Gheorghita, si secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, dr.Andrei Baciu, vicepresedinte CNCAV.Cele zece spitale de linia I, angrenate in lupta impotriva COVID-19 sunt: Spitalul Clinic de Boli Infectioase din Brasov, Institutul National de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" si Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Dr. Victor Babes" din Bucuresti, inclusiv sectia externa modulara Pipera, Spitalul Clinic de Boli Infectioase din Cluj-Napoca, Spitalul Clinic de Boli Infectioase din Constanta, Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" din Craiova, Spitalul Clinic de Boli Infectioase din Iasi, Spitalul de Pneumoftiziologie "Dr. Nicolae Rusdea" din Baia Mare, Spitalul Judetean de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava, Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babes" din Timisoara, inclusiv sectia exterioara a acestui spital - sectia clinica de recuperare cardiovasculara din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara.CNCAV este un organism interministerial, fara personalitate juridica, aflat in subordinea directa a Secretariatului General al Guvernului si coordonarea prim-ministrului.