WWF Romania solicita presedintelui Iohannis sa nu promulge legea Codului Silvic si sa o retrimita in Parlament pentru dezbateri

"Proiectul de modificare a Codului Silvic, adoptat saptamana trecuta de catre Parlament, nu rezolva problema combaterii taierilor ilegale. Este o simpla cosmetizare, nu o reforma reala a politicilor forestiere nationale, si contine elemente care vor ingreuna solutionarea procedurii de infringement deschisa de Comisia Europeana impotriva Romaniei pentru domeniul forestier. De aceea, i-am trimis ieri (miercuri, n.r.) o scrisoare deschisa presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, prin care ii solicitam sa nu promulge legea si sa o retransmita Parlamentului", se arata intr-un comunicat WWF Romania, transmis joi.Potrivit sursei citate, proiectul de lege adoptat cu unanimitate de voturi nu instituie niciuna dintre schimbarile esentiale revendicate de societate, mediul academic si de o serie de asociatii profesionale, cu privire la modul in care ar trebui sa valorificam lemnul si sa ne pazim padurile."Este un proiect care tradeaza populismul intregii clase politice in fata alegerilor, lipsa de viziune si de vointa pentru a reforma cu adevarat acest sector. Desi a fost "vandut" societatii ca solutia salvatoare pentru iesirea din procedura de infringement, varianta actuala a refuzat din nou orientarea controlului catre prima plasare pe piata a lemnului, asa cum o cer principiile europene", a declarat Radu Vlad, coordonator proiecte regionale paduri WWF Romania.Printre amendamentele care vor zadarnici eforturile de combatere a taierilor ilegale, in viziunea WWF Romania, se afla instituirea pragului de 10 m3 pentru a sanctiona ca infractiune silvica transporturile materialelor lemnoase care nu sunt insotite de documente specifice de transport dar si faptul ca se incrimineaza ca infractiune silvica orice taiere fara drept, dar nu se stabileste un prag rezonabil si nu se defineste in mod clar "taierea fara drept"."Supraincarcarea ca mod de operare nu este sanctionata ca infractiune silvica. Cantitatile declarate ce rezulta din documentele specifice de transport nu sunt conforme cu realitatea (N.B. cu luarea in considerare a unor tolerante de masurare rezonabile) si, totusi, ele nu sunt definite ca "recoltare ilegala" a lemnului. Este in continuare incurajata "disparitia" lemnului din padure, neplatit si nefiscalizat. Este sustinut furtul cu acte in regula, intrucat "provenienta materialelor lemnoase", asa cum este acum definita, reprezinta doar sursa localizata de unde acestea au fost obtinute/locul de recoltare si nu contine nicio referinta asupra cantitatilor exprimate pe tipuri de materiale lemnoase", se mai arata in comunicat.Totodata, potrivit sursei citate, este dezincriminata taierea fara drept/ilegala a padurilor din afara fondului forestier national, cu impact mai ales asupra ariilor naturale protejate. Conform Rezultatelor Inventarului Forestier National, sunt peste 500.000 ha de paduri in afara fondului forestier national, care in prezent sunt cele mai expuse riscurilor de degradare a ecosistemelor forestiere."Speram ca Presedintele Iohannis va lua in calcul solicitarea noastra de a nu promulga legea care modifica Codul Silvic si ca o va retransmite Parlamentului pentru dezbateri", se mai arata in documentul citat.Infiintata in anul 1961, WWF (World Wide Fund for Nature) este una dintre cele mai importante organizatii internationale care deruleaza proiecte pentru conservarea naturii, in peste 100 de tari.