YouTube interzice dezinformarea referitoare la vaccinurile pentru COVID-19

Platforma de video-uri a aratat ca va interzice orice fel de continut privind vaccinurile pentru Covid-19 care contrazic consensul autoritatilor locale din domeniul sanatatii sau al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS).Potrivit unei postari pe blog, YouTube va elimina si afirmatiile ca vaccinul va omora oameni sau ca va provoca infertilitate, sau ca vor fi implantate microcipuri in oamenii care vor fi vaccinati.Un purtator de cuvant al YouTube a spus ca discutiile generale legate de "ingrijorari cu caracter general" referitoare la vaccin vor ramane pe platforma.YouTube a informat ca deja elimina continut care contesta existenta sau transmiterea Covid-19, promoveaza metode de tratament nedovedite medical, care descurajeaza oamenii ca solicite ajutor medical sau care contesta in mod explicit recomandarile autoritatilor din domeniul sanatatii privind auto-izolarea sau distantarea sociala.Teoriile conspiratiei si dezinformarea despre vaccinurile pentru noul coronavirus au proliferat pe retelele de socializare in timpul pandemiei, inclusiv prin intermediul unor personalitati anti-vaccin de pe YouTube si prin videoclipuri virale distribuite pe mai multe platforme.Desi medicii si cercetatorii lucreaza la diferite tratamente, vaccinurile se afla in centrul luptei pe termen lung pentru oprirea noului coronavirus, care a ucis mai mult de un milion de oameni, a infectat peste 38 de milioane si a paralizat economia globala.In postarea sa de pe blog, YouTube a spus ca de la inceputul lunii februarie a eliminat peste 200.000 de videoclipuri legate de informatii periculoase sau inselatoare referitoare la Covid-19.Andy Pattison, manager de solutii digitale la Organizatia Mondiala a Sanatatii, a declarat pentru Reuters ca reprezentanti ai OMS se intalnesc saptamanal cu echipa de politici de la YouTube pentru a discuta tendintele de continut si videoclipurile potential problematice. Pattison a declarat ca OMS a fost incurajata de anuntul YouTube privind masurile impotriva dezinformarilor legate de vaccinul impotriva coronavirusului.