Zece cadre didactice infectate cu COVID-19 la Constanta. Prefect: "Incepe anul scolar in scenariul I si speram sa ramanem asa"

In cadrul conferintei care a avut loc la Colegiul National Pedagogic "Constantin Bratescu" Constanta, Cristina Schipor, director executiv DSP Constanta a declarat ca "zece cadre didactice din cadrul preuniversitar si patru din cadrul universitar sunt infectate, iar trei contacti sunt carantinati".Conform Replica online , cele mai multe cadre infectate cu coronavirus ar fi de la Liceul Teoretic "Ovidius"."Acum, scoala devine oglinda noastra. Am incredere ca vom depasi acest moment si mai mult decat atat, suntem convinsi ca vom avea un parteneriat cu parintii si elevii, foarte bun", a declarat inspectorul scolar general, prof. Sorin Mihai."Orasul Constanta este acoperit cu cadre medicale, in acest moment sunt 106 cadre medicale. Mai prost stam in mediul rural, dar se va remedia", a precizat directorul executiv DSP Constanta.