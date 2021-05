Zece persoane, printre care un copil de 5 ani, au ramas blocate pe un mal, dupa ce barca lor s-a dezumflat VIDEO

"In total, au fost noua adulti si un copil de cinci ani. Cinci adulti au fost adusi cu barca de catre pompierii de la Detasamentul Baia Mare, iar patru adulti si copilul au fost preluati de Salvamont Maramures. Toti sunt in stare buna", a spus Cornel Babut.Potrivit acestuia, grupul a traversat barajul de acumulare Firiza intr-o barca ce s-ar fi dezumflat si nu mai putea reveni in siguranta in punctul de pornire