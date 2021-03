Zece vapoare cu cel putin 130.000 de animale vii din Romania, blocate in canalul Suez. Animalele risca sa moara de foame si de sete, in "cea mai mare tragedie maritima din istoria omenirii"

"Blocajul este cel mai mare din istorie si a survenit marti 23 martie in urma esuarii Ever Given, cel mai mare cargo din lume care masoara 400 metri lungime, cantareste 220 mii tone si a blocat canalul Suez pe intreaga sa latime. In ciuda eforturilor permanente ale autoritatilor egiptene, nava nu a putut fi miscata si nu se stie cand va fi remediata situatia", a transmis, sambata, Animals International.Directorul organizatiei, Gabriel Paun, afirma ca situatia risca sa devina "cea mai mare tragedie maritima din istoria omenirii"."Situatia in Suez este critica si risca sa devina cea mai mare tragedie maritima din istoria omenirii care implica animale vii. Daca animalele raman fara apa si hrana atunci vor incepe sa se impinga unele in altele si vor muri toate. A fost cazul celor 14.800 de oite din Romania de pe vaporul Trust 1 in drum spre Iordania acum cativa ani. Toate au murit cand nava a ramas fara apa de baut", a declarat Gabriel Paun, directorul UE al Animals International.CITESTE SI: VIDEO O nava de mari dimensiuni a ramas blocata in Canalul Suez. Incidentul ar putea afecta transportul de marfuri dintre Asia si Europa Cele 10 vapoare identificate de Animals International care au plecat din portul Midia incarcate cu animale cu destinatii care includ traversarea canalului Suez sunt: Sea Star Livestock, Dragon, Harmony Livestock, Lady Maria, Jersey, Al Farouk, Britta K, Lady Rasha, Mariona Star si Taiba.Organizatia atrage atentia ca Romania este deja in vizorul Comisiei Europene care a constatat numeroase deficiente in portul Midia."Tragedia de la Midia, din noiembrie 2019, cand vaporul Queen Hind s-a rasturnat, omorand peste 14.500 de animale a traumatizat o lume intraga care a vazut imaginile ce nu fac cinste tarii noastre. Singura sansa sa evitam o situatie si mai grava este ca Romania sa suspende imediat exportul cu animale vii, sa cheme inapoi toate vapoarele cu animale care asteapta intrarea in Suez si sa inceapa cu aceasta ocazie exportul de carne in loc de animale vii. Ar fi un comert care ar anula suferinta inutila a animalelor si ar fi mai rentabil economic pentru Romania", a a mai declarat Paun.Animals International solicita ANSVSA sa suspende exportul de animale vii catre tari terte si sa cheme inapoi toate vapoarele care sunt deja in apropierea canalului Suez.