Zeci de femei si barbati romani dorm pe cartoane pe strazile Londrei, la doar cativa metri de mai multe hoteluri de cinci stele

O persoana care lucreaza la unul dintre magazinele de pe Park Lane a declarat pentru Daily Mail ca cei care care isi petrec noptile pe strada sunt "aproape toti din Romania" si isi fac aparitia in fiecarea seara in jurul orei 20.30.Marea Britanie se confrunta cu o criza a locuirii de la inceputul pandemiei de COVID. Aproape 15,000 de persoane fara adapost au fost gazduite in hoteluri ori alte tipuri de locuinte de la inceputul restrictiilor in Marea Britanie, guvernul finantand programele de gazduire derulate de autoritatile locale.Problema costurilor ridicate de locuire in multe zone ale Marii Britanii a fost exacerbata de efectele economice ale pandemiei, iar somajul in crestere, precum si ridicarea unei interdicitii a evacuarilor aflata in vigoare in ultimele luni va duce la o crestere serioasa a numarului de persoane fara adapost, transmite adevarul.ro