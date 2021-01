Peste 50 de migranti, gasiti intr-o cladire in paragina de langa centrul Timisoarei. Politia Locala vorbeste de riscul "unui nou Colectiv"

Potrivit unui comunicat de presa, de miercuri, al Politiei Locale Timisoara, politistii locali au fost sesizati ca, in zona Garii de Nord, mai multi migranti fac galagie si mizerie. Ajunsi acolo, politistii locali au observat in fata Garii se afla un grup mai mare de migranti, care, la observarea patrulei, au fugit, fiind prinsi ulterior sapte dintre ei.In urma verificarilor, s-a stabilit ca ei erau inregistrati in evidente ca solicitanti de azil si provin din Siria, Afganistan, Pakistan.Politistii locali au trecut si la verificarea imobilelor din zona, fiind cunoscut faptul ca migrantii se ascund in cladiri parasite."Intr-o astfel de constructie nelocuita de pe Bulevardul Republicii au fost depistati nu mai putin de 53 migranti. Acestia au fost legitimati, verificati, constatandu-se ca au documente prin care au solicitat azil, eliberate de autoritatile din Somcuta - Arad, Giurgiu, Bucuresti, Galati.Intrucat persoanele in cauza au scos efectiv parchetul si alte materiale lemnoase din cladirea in care s-au adapostit, punandu-le pe foc, fapt care poate duce la declansarea unui incendiu si surparea imobilului, transformandu-se intr-un nou caz Colectiv , punandu-se in pericol vieti omenesti, directorul executiv al Politiei Locale Timisoara, Dumitru Domasnean-Urechiatu, a luat legatura cu persoanele care au in atributii gestionarea problemei strainilor si migrantilor pe teritoriul tarii noastre, comisar-sef de politie Gabriel Vasilescu de la Centrul Regional de Proceduri si Cazare a Solicitantilor de Azil Timisoara si cu comisar sef de politie Nelu Gabi Paraschiv, seful Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timis, pentru gasirea unor solutii in ceea ce priveste persoanele in cauza", se arata in comunicatul de presa al Politiei Locale Timisoara.Potrivit Politiei Locale, "deoarece dupa aproximativ doua ore de la depistarea persoanelor nu s-a deplasat la fata locului niciun reprezentant al institutiilor in masura sa ia decizii legate de aceste persoane, politistii locali au procedat la escortarea migrantilor pe peronul Garii de Nord, fiind indrumati sa se deplaseze catre centrele care le-au emis documentele de solicitare azil, de pe teritoriul Romaniei".