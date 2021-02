Zeci de persoane evacuate dupa un incendiu izbucnit la un magazin din Petrosani, aflat in apropierea unui bloc de locuinte

"Incendiu la acoperisul unui magazin din Petrosani, aflat la doar cativa metri de un bloc de locuinte. Alarma s-a dat in jurul orei 20, dupa un apel la 112 care anunta un incendiu cu degajare de fum la un spatiu comercial situat pe strada 1 Decembrie, din municipiul Petrosani. De urgenta s-au deplasat la locul interventiei echipaje de stingere a incendiilor si prim ajutor ale Detasamentului de Pompieri Petrosani cu 4 autospeciale de mare capacitate, o masina de stingere a S.V.S.U. Petrila, o autoscara precum si cu 2 ambulante", transmite ISU Hunedoara.CITESTE SI: Accident grav de circulatie la Cotmeana, pe DN 7. O persoana a murit in urma impactului cu un parapet Deoarece magazinul este situat in imediata apropiere a unui bloc cu zece etaje, pompierii s-au asigurat ca nu exista riscul intoxicarii cu fum a locatarilor din bloc si i-au rugat sa inchida ferestrele pentru a impiedica patrunderea fumului in locuinte. Apoi unii oameni s-au autoevacuat, in timp ce altii au fost evacuati de pompieri "Pompierii au evacuat din blocul aflat in imediata apropiere a spatiului comercial incendiat 10 persoane. Alti 30 de locatari s-au autoevacuat. Acoperisul afectat de incendiu are aproximativ 150 mp", a mai transmis ISU Hunedoara.Niciun om nu a fost ranit sau intoxicat cu fum.Pompierii fac eforturi pentru lichidarea incendiului care este alimentat de o cantitate mare de materiale inflamabile aflate in interiorul magazinului. Ulterior, pompierii vor stabili care este cauza acestui incendiu.