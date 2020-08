Zeci de persoane stau la coada la Centrul de Transfuzii din Iasi, pentru a dona sange, dupa ce Primaria a anuntat ca va oferi 500 de lei primilor o mie de donatori

Cei care au venit, vineri dimineata, sa doneze sange sunt in majoritate tineri si au spus ca nu o fac pentru a incasa banii promisi de municipalitate, ci din spirit civic."Ca vor fi dati sau nu niste bani nu ma intereseaza. Am vazut apelul autoritatilor si am venit. E crunt sa ai pe cineva in spital si sa nu poata fi operat pentru ca nu este sange suficient", a spus unul din zecile de tineri care asteapta la rand la Centrul de Transfuzii din Iasi.Mai multe spitale din oras au anuntat in aceasta saptamana ca au redus numarul de interventii chirurgicale, din cauza lipsei de sange. Centrul de Transfuzii a inregistrat in ultimele zile o medie de 30 de donatori pe zi, fata de 80, cat ar fi necesar spitalelor din oras.Primarul Mihai Chirica a anuntat, joi, ca incurajeaza donarea de sange prin alocarea sumei de 500.000 de lei de la bugetul local. Astfel, primii 1.000 de donatori primesc de la municipalitate cate 500 de lei."Am propus acordarea unor facilitati banesti pentru donatori. Ei evita, in special din siguranta, sa mai intre in centrele de transfuzii. Incercam sa le atragem atentia printr-o suma de bani, adica 500 lei pentru fiecare donator in perioada starii de pandemie", a declarat primarul Mihai Chirica.