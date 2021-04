Zeci de politisti, jandarmi, pompieri si voluntari cauta doi copii din Dambovita care au disparut

Conform datelor furnizate de Inspectoratul de Politie Judetean Dambovita cei doi copii sunt din localitatea Gura Ocnitei si au plecat voluntar de la domiciliu, disparitia lor fiind anuntata marti.La activitatile de cautare participa aproximativ 90 de politisti, precum si jandarmi, pompieri si voluntari.Unul dintre copii, o fata, se numeste Petre Maria, are o 1,50 metri inaltime, 50 de kilograme, par lung blond, ochi albastri si era imbracata cu un tricou de culoare gri. In picioare purta pantofi sport de culoare roz, iar in spate purta un rucsac. Al doilea minor, Stefan Robert Damian, are o inaltime de 1,50 metri., 45 de kilograme, par negru tuns scurt, ochi caprui si era imbracat cu un pulover de culoare rosie.Cei care pot oferi informatii pentru gasirea celor doi sunt rugati sa sune la numarul unic pentru apeluri de urgenta 112 sau sa anunte cea mai apropiata unitate de politie , mentioneaza politia judeteana Dambovita.