Zi de examen pentru titularizarea profesorilor din invatamantul preuniversitar, proba scrisa

Un numar de 30.113 candidati, dintre care 2.937 provin din promotia curenta, s-au inscris pentru a sustine aceasta proba, informeaza Ministerul Educatiei.Proba scrisa va incepe la ora 9,00, cu respectarea tuturor masurilor igienico-sanitare, aplicabile in cazul examenelor nationale, privind normele de acces in spatiile de examen in vederea protejarii candidatilor si a personalului implicat, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea SARS-CoV-2, precizeaza MEC.Pentru sustinerea probei scrise, candidatii trebuie sa fie prezenti in sala de concurs cel mai tarziu la ora 8,15. Dupa primirea subiectelor, durata de redactare a lucrarilor este de 4 ore, cu posibilitatea prelungirii cu una-doua ore in anumite situatii speciale (pentru candidatii nevazatori, ambliopi sau cu anumite deficiente de vedere).In aceste situatii, comisiile judetene de organizare si desfasurare a concursului asigura conditii de egalizare a sanselor pentru candidatii cu deficiente, prin adaptarea procedurilor de redactare a lucrarilor la subiectele de concurs, in functie de particularitatile individuale si de cele specifice deficientei respective, mentioneaza sursa citata.Candidatii au obligatia de a redacta lucrarea scrisa cu cerneala sau pix de culoare albastra; desenele/graficele se pot realiza si cu creionul negru. Este interzisa utilizarea instrumentelor de scris (stilou, pix) a caror cerneala se poate sterge. Candidatii care doresc sa corecteze o greseala taie fiecare rand din pasajul gresit cu o linie orizontala, iar schemele/desenele cu o linie oblica.In fiecare sala de concurs se recomanda sa fie repartizati candidati care sustin concursul la cel putin doua discipline diferite.Cei care in timpul desfasurarii probei scrise sunt surprinsi copiind, avand asupra lor telefoane mobile sau alte mijloace de calcul sau de comunicare la distanta ori transmitand solutii cu privire la subiecte sunt eliminati din concurs. Aceeasi masura se aplica si pentru orice alta tentativa de frauda . Candidatii eliminati din concurs pentru frauda sau tentativa de frauda nu sunt repartizati pe posturi didactice/catedre in anul scolar 2020 - 2021, se arata in procedura de concurs.Subiectele, traducerea acestora in limbile minoritatilor nationale si baremele de evaluare pentru cele 122 de discipline de concurs sunt asigurate de Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie si vor fi publicate, dupa sustinerea probei scrise, pe site-ul subiecte2020.edu.ro. Primele rezultate la proba scrisa vor fi afisate in data de 4 august, la sediile inspectoratelor scolare, dar si pe site-ul http://titularizare.edu.ro.Contestatiile se depun la sediile inspectoratelor scolare judetene sau se transmit prin mijloace electronice, in zilele de 4 august, dupa afisarea rezultatelor, pana la ora 21,00, respectiv 5 august, pana la ora 12,00.Rezultatele finale se afiseaza pe 11 august.Pentru angajarea pe perioada nedeterminata (titularizare), candidatii trebuie sa obtina la proba scrisa minimum nota 7, iar pentru angajarea pe perioada determinata (suplinire) - minimum nota 5.Repartizarea candidatilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioada nedeterminata, in ordinea descrescatoare a notelor obtinute la proba scrisa, se realizeaza in sedinte publice sau online, organizate de catre inspectoratele scolare in perioada 12 - 14 august