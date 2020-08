Ziarist critic cu administratia din Iasi, oprit sa participe la conferinta de presa a primarului Mihai Chirica. Replica aroganta a portarului: "Se intra doar pe baza de invitatie"

"Mihai Chirica nu m-a primit azi (n.r. - joi, 13 august) la conferinta de presa. Am fost oprit la poarta de catre gardieni. "Se intra doar pe baza de invitatie". Pe langa mine treceau ceilalti ziaristi. Republica Belarus", a scris ziaristul Gabriel Gachi pe contul personal de Facebook Publicatia condusa editorial de Gachi a dezvaluit afacerile imobiliare suspecte derulate de primarul Chirica in ultimii ani. Printre altele, Reporter de Iasi a publicat ancheta din care a reiesit ca bebelusul de 1 an al edilului de Iasi a cumparat o proprietate in valoare de 250.000 de euro, subiect preluat pe larg de presa nationala.In ultimele zile, mai multi membri ai administratiei locale din Iasi, printre care si viceprimarul Gabriel Harabagiu, au fost audiati de procurorii DIICOT intr-un dosar vizand afaceri imobiliare ilegale desfasurate in orasul moldav.