Ziua Dunarii: celebrare in mediul online sub sloganul "Descopera Dunarea!"

Ministerul Mediului anunta, luni, ca Ziua Dunarii este celebrata in acest an in mediul online din cauza pandemiei.Foto: Facebook /Ministerul Mediului" << Regele raurilor europene >>, cum o numea Napoleon, si << cea mai bogata in daruri >>, cum sublinia Nicolae Iorga, Dunarea este sarbatorita astazi de toate tarile riverane. In fiecare an, pe data de 29 iunie, cele 10 tari din bazinul Dunarii sarbatoresc impreuna unul dintre cele mai mari sisteme fluviale din Europa. Ziua Dunarii a fost marcata din 1994, cand s-a semnat conventia de la Sofia cu privire la cooperarea pentru protectia si utilizarea durabila a fluviului. << Descopera Dunarea >>! este sloganul din acest an al Zilei Dunarii", a anuntat, luni, Ministerul Mediului, pe pagina de Facebook.Potrivit sursei citate, cu o lungime de aproape 3.000 de km, traversand 10 tari si patru capitale (Viena, Bratislava, Budapesta si Belgrad), Dunarea este al doilea fluviu ca lungime din Europa.Foto: Facebook/Ministerul MediuluiRomania este strabatuta de Dunare pe o distanta de aproape 1.100 km, cea mai mare lungime dintre toate tarile riverane."Tot tara noastra are cea mai mare zona umeda din Europa si cea mai importanta arie naturala protejata de-a lungul fluviului: Delta Dunarii! Si pentru ca (re) descoperim Dunarea, trebuie sa amintim faptul ca Delta este, in mare parte situata in Dobrogea cu o suprafata de aprox. 2.500 kmsi, partial, in Ucraina, fiind cea mai bine conservata dintre deltele europene. Acest loc, cu o biodiversitate extraordinara, gazduieste peste 5.000 de specii de flora si fauna, fiind declarata rezervatie a biosferei in anul 1990 si intrand in patrimoniul mondial al UNESCO, in 1991", a mai anuntat Ministerul Mediului.