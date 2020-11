Batrana de 87 de ani jefuita de 300.000 de euro intr-un sat din Arad: "Cand m-am trezit, am simtit ca cineva ma ia dupa gat"

Femeia locuieste singura. In ziua cu pricina s-a trezit cu putin inainte de ora 7.00 si a mers la baie, moment in care un individ cu cagula a atacat-o. Se pare ca barbatul ar fi asteptat-o la baie de ore bune, din timpul noptii, asteptand sa se trezeasca. El ar fi intrat pe geamul ramas deschis, la scurt timp dupa miezul noptii, potrivit aradon.ro A amenintat-o cu moartea, a impins-o si i-a cerut cheia seifului pe care il avea in casa. Femeia a spus ca nu o are, astfel ca hotul a taiat seiful cu flexul si a fugit cu banii."M-am culcat, iar dimineata cand m-am trezit am simtit ca cineva ma ia dupa gat, dar m-a lasat imediat. M-a intrebat unde-i cheia de la seif. Eu vreau cheia din seif, mi-a spus. I-am spus ca nu e la mine cheia, ca nu o am. Tot mi-a cerut cheia si mi-a spus ca daca nu ii dau cheia ma omoara. Atunci am fost foarte hotarata. M-am pus in fata lui si i-am spus: Uite, aici sunt! Omoara-ma! Omoara-ma daca vrei sa ma omori!. Am vazut ca-si schimba culoarea la fata. Apoi a luat un flex si s-a pus sa taie seiful pana cand a ajuns la bani. A luat banii si a plecat. S-a ascuns de cu seara in baie si a stat in casa pana m-am trezit. A vorbit la telefon cu altii. Unul precis a fost, poate doi", a declarat batrana, conform sursei citate.Banii ar fi apartinut fiului femeii, care are mai multe afaceri in oras. Vecinii au declarat ca sunt siguri ca hotii stiau de existenta banilor."Numai cine a stiut. Aceia s-au bagat. Eu nici nu am stiut ca are bani in casa. Ti-e frica sa mai stai in casa. Si eu sunt singura si acum mi-e frica. Asa se intampla daca Politia nu umbla pe strazi", spune o localnica.Citeste si: Batrana de 87 de ani jefuita de 300.000 de euro. Talharia a fost raportata de fiul victimei intr-un sat din judetul Arad