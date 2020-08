Ziua Internationala a Stangacilor. Stangaci celebri

In anul 1990, s-a infiintat Clubul Stangacilor ("Left-Handers Club"), cu scopul de a crea o legatura intre stangacii din intreaga lume si de a le face cunoscute nevoile si cerintele, potrivit lefthandersday.com In 1992, Clubul Stangacilor a initiat marcarea Zilei internationale a stangacilor, sub forma de eveniment anual, pentru a creste gradul de constientizare publica asupra avantajelor si dezavantajelor de a fi stangaci.Pana in prezent nu s-a descoperit o explicatie stiintifica pentru folosirea prioritara a mainii stangi in locul celei drepte - unele teorii sustin ca este o chestiune genetica, altele, ca ar fi determinata de factori externi si nu de genele mostenite de la parinti.In zilele noastre, stangacii nu mai sunt priviti cu suspiciune, teama sau antipatie, opozitia dreptaci-stangaci nu mai este un criteriu de discriminare, ci doar un aspect al diversitatii umane.Potrivit metro.co.uk 11% (aproximativ 700 de milioane) dintre oamenii din intreaga lume sunt stangaci, iar cercetarile au aratat ca stangacii se evidentiaza mai mult in anumite profesii.De mai bine de 5000 de ani, procentul dreptacilor ramane in jur de 90%.Oamenii de stiinta de la Universitatea de Nord-Vest din Illinois sunt de parere ca exista un echilibru intre cooperare si concurenta, in privinta evolutiei umane. Astfel, explica ei, pentru ca oamenii sunt extrem de sociali, populatia generala a evoluat spre o parte, pentru a imbunatati capacitatea de cooperare extrem de apreciata. Daca societatile ar fi in totalitate cooperante, sustin cercetatorii, atunci toata lumea ar folosi aceeasi mana.Nu exista un raspuns final la intrebarea de ce unii oameni se nasc stangaci, dar cea mai acceptata teorie - numita ipoteza Homo loquens - se refera la partea creierului care controleaza mana dreapta. Partea dreapta a corpului este controlata in mare parte de emisfera stanga a creierului, care este aceeasi parte a creierului care se ocupa de limbaj. Pe baza dovezilor dominantei mainii drepte, descoperite initial prin instrumentele gasite in Kenya acum aproximativ 1,5 milioane de ani, emisfera stanga ne proceseaza abilitatile lingvistice.Printre stangacii celebri se numara: Pablo Picasso , Isaac Newton, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Wolfgang Amadeus Mozart , Charlie Chaplin, Marilyn Monroe , Jimi Hendrix, Robert DeNiro, Martina Navratilova, Phil Collins, Paul McCartney, Hugh Jackman, Ricky Martin, Nicole Kidman, Demi Moore, Morgan Freeman, Tom Cruise, Pierce Brosnan, Jim Carrey, Lady Gaga Oprah Winfrey, Justin Bieber, Barack Obama