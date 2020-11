VIDEO Ce se va intampla de Ziua Nationala la Arcul de Triumf. Formatul ceremoniei, premiera in ultimii 30 de ani

Defilarea incepe, in mod obisnuit, la ora 11.00. Zeci de mii de oameni din Bucuresti si din alte orase vin la Arcul de Triumf pentru a asista la eveniment Anul acesta nu mai poate fi vorba despre asa ceva. Ceremoniile dedicate Zilei Nationale in 2020 vor fi total diferite de ceea ce stiam.Daca in alti ani armata , politia, jandarmeria, pompierii, pana si serviciile secrete defilau pe sub Arcul de Trumf si isi prezentau tehnica din dotare, acum mai putem vedea tancurile, masinile de pompieri sau autospecialele jandarmilor doar in imaginile inregistrate anii trecuti.Aproximativ 150 de militari din Ministerul Apararii Nationale vor participa marti, 1 Decembrie 2020, la ceremonia oficiala in format restrans, organizata in Piata Arcul de Triumf din Capitala.Pe timpul ceremoniei se va tine un moment de reculegere in memoria eroilor romani cazuti pe campurile de batalie pentru reintregirea neamului romanesc si a victimelor virusului SARS-CoV-2, vor fi trase 21 de salve de tun, iar presedintele Klaus Iohannis va depune o coroana de flori si va sustine o alocutiune potrivit MApN.Evenimentul, care nu va fi deschis publicului, se va desfasura cu respectarea stricta a prevederilor legale referitoare la prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.Parada de 1 decembrie 2019 BucurestiAnul trecut, 4.000 de militari au trecut, cu mana in dreptul inimii, pe sub Arcul de Triumf. Nu a fost spectacol doar la sol, ci si pe cerul Capitalei. Deasupra Arcului de Triumf au zburat elicopterele si avioanele de transport si de lupta.De-a lungul timpului, paradele militare nu au fost lipsite de incidente. In 2018, cu evenimentele din 10 august inca proaspete in minte, publicul s-a intors cu spatele si a huiduit in momentul in care au defilat fortele Jandarmeriei.Citeste si: