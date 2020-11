Zodiile care se potrivesc cel mai bine la pat. Ce stil prefera fiecare zodie in parte

Pasional si nerabdator, Berbecul renunta de multe ori la preludiu si trece direct la actiune. Sunt cei care actioneaza, nu cei care se pierd in scenarii, si prefera sa faca sex in ritm alert, potrivit yourtango.com.Compatibilitate erotica ridicata cu: Leu, Sagetator, Gemeni, VarsatorTaurilor le place ca inainte de amor sa fie sedusi cu un vin vechi si o cina gustoasa. Pentru ei, sexul pe stomacul gol nu este o optiune, iar o masa copioasa este cel mai bun preludiu. Au libido extraordinar si sunt dispusi sa faca sex zile in sir.Compatibilitate erotica ridicata cu: Fecioara, Capricorn, Rac, Scorpion, Pesti, GemeniGemenii sunt sapiosexuali din fire, asa ca stimularea mentala e mai importanta decat cea fizica. Chiar daca Gemenii se plictisesc repede de obicei, cand vine vorba de amor, nimeni si nimic nu le poate diminua entuziasmul.Compatibilitate erotica ridicata cu: Balanta, Varsator, Berbec, Leu, SagetatorRacii, posesivi, seriosi, dar foarte pasionali, isi impresioneaza de obicei partenerii sexuali prin activitatile lor senzuale. Desi par foarte timizi la inceput, latura lor erotica iese la iveala cand incep sa se simta confortabil, iar surprizele constau in orgasme extrem de intense.Compatibilitate erotica ridicata cu: Taur, Fecioara, Capricorn, Scorpion, Pesti, LeuDorinta Leului de a fi vedeta ii da un aer dramatic in viata de zi cu zi, dar si in dormitor. Tanjeste dupa recunoasterea si admiratia celor din jurul lui, asa ca jaluzele ridicate la geamul din dormitor, care da chiar spre sufrageria vecinilor, nu este o intamplare.Compatibilitate erotica ridicata cu: Berbec, Sagetator, Gemeni, Balanta, VarsatorFixista si obsedata de disciplina, Fecioara prefera sa faca sex doar in locuri care stralucesc de curatenie, de aceea trebuie sa stergi praful cu mare atentie daca nu vrei ca sindromul sau obsesiv-compulsiv sa va strice intalnirea erotica.Compatibilitate erotica ridicata cu: Rac, Fecioara, Scorpion, CapricornSofisticata Balanta este un partener sexual ideal. Nativul Balanta este intrigat de orice sursa de inspiratie erotica si foarte deschis cand vine vorba de sex. Gata oricand sa imbrace o costumatie indecenta si incantata sa ia biciul in mana in timpul unei partide de amor iesite din comun, Balanta se poate adapta usor aproape oricarei fantezii sexuale.Compatibilitate erotica ridicata cu: Gemeni, Varsator, Leu, SagetatorScorpionii sunt adeptii ciudateniilor in dormitor, insa nu toata lumea intelege ca nebuniile lor paveaza calea spre placeri nebanuite. Pozitia misionarului nu este pentru Scorpion, cel mai sexual nativ al zodiacului. In schimb, acesta este in stare sa inventeze pozitii noi.Compatibilitate erotica ridicata cu: Taur, Rac, Fecioara, Carpricorn, PestiAcest calator plin de entuziasm isi va face fiecare partener care ii trece prin dormitor sa se simta ca si cum ar fi singurul, dar va pleca de indata ce ii lasi usa deschisa. Daca vrei sa te bucuri de amor fierbinte, cumpara lacate care nu pot fi sparte usor.Compatibilitate erotica ridicata cu: Berbec, Leu, Gemeni, Balanta, VarsatorCapricornii par de multe ori pierduti in munca lor, dar asta este doar o modalitate de a-si atrage partenerii prin atitudinea lor inabordabila. Totusi, odata ce ajung in dormitor, strategiile lor sunt la fel de dure ca cele folosite in confruntarile profesionale. Acest semn se numara printre cele mai pasionate din zodiac.Compatibilitate erotica ridicata cu: Taur, Fecioara, Rac, Scorpion, PestiNimeni nu poate imblanzi spiritul liber si excentric al Varsatorilor. La fel ca in cazul Gemenilor, Varsatorii sunt stimulati intelectual. Un plus in cazul lor este dispozitia de a incerca orice li se pare interesant si neobisnuit, motiv pentru care nu se feresc sa puna in practica chiar si cele mai bizare fetisuri si fantezii ale partenerului.Compatibilitate erotica ridicata cu: Gemeni, Berbec, Leu, SagetatorCa amant, nativul Pesti este un cameleon, gata sa se adapteze preferintelor, dorintelor si stilului sexual al partenerului. Sunt fiinte emotionale si deloc practice, dar entuziasmul si natura lor empatica ii face sa se descurce perfect in a-i satisface pe cei care le trec prin pat, dar si in a accepta sa fie satisfacuti. Sunt foarte deschisi si sexul cu ei este intotdeuna o experienta fantastica.Compatibilitate erotica ridicata cu: Taur, Rac, Scorpion, Capricorn