Zona Faget iese din carantina dupa ce analiza epidemiologica a demonstrat ca numarul bolnavilor este in scadere

"In urma analizei epidemiologice efectuate de Directia de Sanatate Publica Timis la nivelul orasului Faget, inclusiv in localitatile Colonia Mica, Temeresti si Bichigi, a reiesit faptul ca trendul cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 este descrescator, iar numarul cazurilor active a scazut sub 3/1000 de locuitori. Ca atare, DSP a propus ridicarea masurii de carantina zonala instituita in orasul Faget si localitatile Colonia Mica, Temeresti si Bichigi, dupa expirarea celor 14 zile de carantina. Propunerea a fost trimisa spre avizare Institutului National de Sanatate Publica (INSP)", arata un comunicat al Prefecturii Timis, remis AGERPRES.Dupa avizul INSP, vineri dupa-amiaza, a fost convocat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta condus de prefectul Liliana Onet, in cadrul caruia s-a a emis o hotarare privind ridicarea masurii de carantinare a orasului Faget si satelor mentionate.Conform hotararii s-a stabilit ca in perioada urmatoare starea de sanatate a populatiei din Faget si satele apartinatoare va fi monitorizata prin intermediul asistentei medicale primare (medici de familie, asistenta sociala) precum si de catre personalul Spitalului Orasenesc Faget, sub supravegherea DSP Timis.De asemenea, pentru o perioada de 30 de zile, ulterior masurii de ridicare a carantinei zonale, se suspenda desfasurarea tuturor targurilor, iarmaroacelor, oboarelor, pietelor de vechituri si a pietelor agroalimentare, terasele vor avea orar de functionare in intervalul 8,00 - 22,00, iar transportul in comun sau deplasarea catre locul de munca cu curse speciale se va face la maxim jumatate din capacitatea de transport a vehiculului si cu obligativitatea folosirii mastii. Slujbele religioase se vor desfasura doar in aer liber, cu un numar maxim de 50 participanti, cu respectarea regulilor de distantare fizica, asa cum sunt ele prevazute in Ordinul 875/2020 pentru aprobarea regulilor privind accesul in lacasele de cult distanta minima de siguranta si masuri sanitare specifice pentru desfasurarea activitatilor religioase. Orice alte masuri suplimentare pot fi instituite prin hotarari ale Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Faget.Totodata, se impune masura purtarii mastii de protectie in aer liber, zona centrala de promenada a orasului Faget, precum si in zonele de asteptare a mijloacelor de transport (statii de asteptare, peroane, gari, autogari etc).