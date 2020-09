Zonele din Bucuresti, Giurgiu si Ilfov care raman marti fara energie electrica

In Bucuresti, vor ramane fara curent electric intre orele 9:00 - 14:00, consumatorii din Cartier Straulesti, Sid Construct, Straulesti, Blocuri Sid Construct, iar intre orele 9:00 - 15:00 cei din strazile Ion Agirbiceanu, Prisaca Dornei, Burdujeni, Aleea Codrii Neamtului, Cozla.In judetul Ilfov vor ramane fara curent electric, intre orele 9:00 - 17:00 locuitorii din Magurele-Pruni, Columnei, Duzilor, Campului, strazile adiacente, Balotesti, Strada Unitatii Cartier Bavaria, iar intre orele 09:30 - 17:30 cei din Glina, Strada Libertatii de la Strada Cotita pana la Strada Ilfov.In judetul Giurgiu, alimentarea cu energie electrica va fi sistata intre orele 8:30 - 16:30 in Giurgiu, strazile Cocorului, Prunaru Pietrisu, Trestiei, iar intre orele 09:00 - 17:00 in Toporu, strazile Iazului, Darasti Vlasca si Catunului.