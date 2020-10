Zonele din Bucuresti, Giurgiu si Ilfov care raman marti fara energie electrica

Astfel, in Bucuresti, vor ramane fara curent electric, intre orele 9:00 - 17:00, consumatorii de pe strazile Turbinei, Dobrota, Paul Urechescu, Gheorghe Banciulescu, Negustori nr. 14, Astronomului, Luigi Cazzavilan (numere pare intre str. Astronomului si str. H.M. Berthelot).In judetul Ilfov, alimentarea cu energie electrica va fi intrerupta intre orele 9:00 - 17:00 in Balotesti (Bucuresti-Ploiesti, intre str. Ion Lahovari si str. Poiana Soarelui, strazile Poiana Soarelui, Iasomiei si strazi adiacente), Balotesti (pe str. Unirii, intre str. Margeanului si SC Miva Foto SRL, Margeanului si strazi adiacente), Cornetu (strazile Crizantemelor, Alexandriei, Garoafelor, strazile adiacente, partial toate numerele), Cornetu (timp de maxim doua ore pe strazile Garoafei, Crinului, Alexandriei, Zavoiului, Constructorilor, Taberei, Livezi, strazile adiacente, partial toate numerele), Berceni (strazile 1 Mai, Vasile Goldis, Fabrica De Mobila, Cazanului, Steaua Rosie, Infratirii, Campului, strazi adiacente, partial toate numerele, str. Mioritei, str. 1 Mai, str. Ghioceilor, str. Crinilor, str. Branduselor, strazile adiacente, partial toate numerele).Intre orele 9:30 - 17:30 vor ramane fara curent electric locuitorii din Cernica, sat Balaceanca (strada Postei, intre raul Dambovita si calea ferata Oltenita) si Glina (str. Libertatii, de la str. Ingusta pana la soseaua de centura, partea dreapta).Distributia de energie electrica va fi sistata si in judetul Giurgiu intre orele 9:00 - 17:00 in urmatoarele zone: Mihai Voda (strazile Nicolae Balcescu, Padurii), Toporu (strazile Principala, Veterinarului, Pajistei, Agricultorului), intre orele 8:00 - 16:00 in localitatea Giurgiu, pe strada Prunaru, iar intre orele 9:00 - 16:00 in Rasuceni, pe strazile Lupilor, Barlogului si la principala iesire Draganesti.