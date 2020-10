Zonele din Romania cel mai puternic afectate de COVID-19. Cinci judete si Bucurestiul au sarit de incidenta de 3 cazuri la mia de locuitori

Capitala inregistreaza un total de 32.374 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate 623 de noi imbolnaviri. In ultimele doua saptamani in Municipiul Bucuresti au fost confirmate 8.925 de cazuri.Judetul Cluj s-a clasat pe locul secund la numarul de imbolnaviri, anuntad 264 de cazuri noi, si un total de 7.893 de cazuri. Dintre acestea 3.226 au fost confirmate in ultmile 14 zile.La fel, Judetul Iasi ramane unul unde se inregistreaza un numar ridicat de noi imbolnaviri, in ultimele 24 de ore fiind confirmate 201 cazuri. Judetul inregistreaza un total de 9.692 de cazuri, dintre care 2.774 au fost confirmate in ultimle 14 zile.Si judetul Timis a inregistrat un numar ridicat de cazuri, 225, ajungand la un total de 7.826 dintre care 2.683 au fost confirmate in ultimele doua saptamani.Alte judete cu un numar ridicat de cazuri au fost Bihor 178, Brasov 190, Arad 167, Ilfov 160, Prahova 168 si Suceava 176. In total, pe langa Municipiul Bucuresti alte 16 judete au inregistrat peste 100 de noi imbolnaviriDupa Bucuresti, judetele cu cele mai multe cazuri sunt Iasi - 9.692 si Prahova - 9.170.Datele oficiale mai arata ca Bucuresti si judetele Alba, Cluj, Harghita, Timis si Salaj au trecut de incidenta de 3 cazuri la mia de locuitori.Nr. crt. Judet Nr de cazuri confirmate (total) Nr de cazuri nou confirmate1. Alba 4318 652.Arad 4692 1673.Arges 6579 654.Bacau 7594 1215.Bihor 5711 1786.Bistrita-Nasaud 2372 727.Botosani 2820 588.Brasov 8921 1909.Braila 3235 3110.Buzau 3670 4911.Caras-Severin 2372 6912.Calarasi 1516 4413.Cluj 7893 26414.Constanta 5162 13815.Covasna 1999 4916.Dambovita 5995 9717.Dolj 5638 11018.Galati 5971 6319.Giurgiu 1720 4120.Gorj 2734 3621.Harghita 2672 6522.Hunedoara 3853 9323.Ialomita 1969 5024.Iasi 9692 20125.Ilfov 5655 16026.Maramures 3923 15527.Mehedinti 2006 5228.Mures 4410 9529.Neamt 5571 9430.Olt 3245 10031.Prahova 9170 16832.Satu Mare 1514 9733.Salaj 2180 8434.Sibiu 4525 13135.Suceava 8822 17636.Teleorman 2880 12037.Timis 7826 22538.Tulcea 1389 2239.Vaslui 4658 3940.Valcea 4518 4341.Vrancea 3311 2442.Mun. Bucuresti 32374 62343.- 141TOTAL 217.216 4.724